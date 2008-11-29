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Дома из СИП-панелей: быстро и надежно

СИП – это самоизолирующиеся панели, иначе их называют сэндвич-панели. Одна панель представляет собой две деревосодержащие плиты, между которыми размещается утеплитель (экструдированный пенополистирол). Возведение домов из такого материала происходит очень быстро. Сами дома получаются теплыми и долговечными. Технология очень перспективная, у нее практически нет равных в строительстве.

Особенности SIP

По производительности SIP обгоняют только бетонные панели. Если речь идет о возведении небольших домов, для которых бетонные блоки не используются, то у СИП нет равных.

дом из сип панелей

Если сравнить скорость постройки, то за то время, когда будет построен весь дом из SIP, кирпичное строение достигнет высоты подоконника, сруб будет закончен на 70%, не считая времени усадки. Если строится гараж, то на его создание и вовсе уходит всего 1 день.

Технология строительства из СИП

Технология возведения также известна как канадская. Для создания дома потребуется от нескольких дней до недели, так как требуется больше времени на облицовку, проведение коммуникаций и усадку здания. Основная сфера применения СИП – малоэтажное строительство. Узнать подробнее о строительстве домов из СИП-панелей можно по ссылке http://servus.ua/sip-technology/.

Последовательность возведения выглядит так.

  1. Готовится фундамент. Обычно деревянный, но иногда и металлический.
  2. Далее возводятся перекрытия нижнего уровня. Для них нужны специальные СИП.
  3. Собирается коробка здания. Панели скрепляются саморезами. Последовательность сборки зависит от типа дома и его проекта.
  4. Затем вырезают дверные и оконные проемы. Отверстия укрепляются досками.
  5. Крепят окна и двери.
  6. Сооружается стропильная система для опирания панелей.

Когда возведение закончено, приступают к декорированию фасадной части и облицовке внутренних стен. Это важно делать быстро, так как панели могут простоять необлицованными не более 3 месяцев, после чего они разрушаются.

После укладки кровли и установки доборных элементов (карнизов, отливов, водостоков, дымоходов) здание сдается в эксплуатацию. На все строительство уходит полтора-два месяца. На сайте http://servus.ua/ указана цена на коттедж под ключ, построенный по такой технологии.

Главное достоинство СИП – это бюджетность. Основной недостаток – это необходимость подгонять строительный проект под размеры самих панелей. Но грамотный проектировщик без труда справляется с такой задачей, да и размеры панелей довольно разнообразны. СИП полностью экологичные, практически не усаживаются.

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