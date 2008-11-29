Дома из СИП-панелей: быстро и надежно

СИП – это самоизолирующиеся панели, иначе их называют сэндвич-панели. Одна панель представляет собой две деревосодержащие плиты, между которыми размещается утеплитель (экструдированный пенополистирол). Возведение домов из такого материала происходит очень быстро. Сами дома получаются теплыми и долговечными. Технология очень перспективная, у нее практически нет равных в строительстве.

Особенности SIP

По производительности SIP обгоняют только бетонные панели. Если речь идет о возведении небольших домов, для которых бетонные блоки не используются, то у СИП нет равных.

Если сравнить скорость постройки, то за то время, когда будет построен весь дом из SIP, кирпичное строение достигнет высоты подоконника, сруб будет закончен на 70%, не считая времени усадки. Если строится гараж, то на его создание и вовсе уходит всего 1 день.

Технология строительства из СИП

Технология возведения также известна как канадская. Для создания дома потребуется от нескольких дней до недели, так как требуется больше времени на облицовку, проведение коммуникаций и усадку здания. Основная сфера применения СИП – малоэтажное строительство. Узнать подробнее о строительстве домов из СИП-панелей можно по ссылке http://servus.ua/sip-technology/.

Последовательность возведения выглядит так.

Готовится фундамент. Обычно деревянный, но иногда и металлический. Далее возводятся перекрытия нижнего уровня. Для них нужны специальные СИП. Собирается коробка здания. Панели скрепляются саморезами. Последовательность сборки зависит от типа дома и его проекта. Затем вырезают дверные и оконные проемы. Отверстия укрепляются досками. Крепят окна и двери. Сооружается стропильная система для опирания панелей.

Когда возведение закончено, приступают к декорированию фасадной части и облицовке внутренних стен. Это важно делать быстро, так как панели могут простоять необлицованными не более 3 месяцев, после чего они разрушаются.

После укладки кровли и установки доборных элементов (карнизов, отливов, водостоков, дымоходов) здание сдается в эксплуатацию. На все строительство уходит полтора-два месяца. На сайте http://servus.ua/ указана цена на коттедж под ключ, построенный по такой технологии.

Главное достоинство СИП – это бюджетность. Основной недостаток – это необходимость подгонять строительный проект под размеры самих панелей. Но грамотный проектировщик без труда справляется с такой задачей, да и размеры панелей довольно разнообразны. СИП полностью экологичные, практически не усаживаются.