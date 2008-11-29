Виагра Proffesional

Проблемы с эрекцией могут возникать практически у любого мужчины. Причиной этого могут стать избыточное употребление алкоголя, стресс или прием медицинских препаратов. Но если эректильная дисфункция становится постоянным спутником, стоит использовать препараты для улучшения потенции. К таким эффективным и надежным средствам относится Виагра Proffesional.

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Как действует Виагра Proffesional

Главную роль в действии препарата играет силденафил – селективный ингибитор фосфодиэстеразы типа 5. Под воздействием фермента гуанилатциклазы в пещеристых телах полового члена выделяется окись азота, в результате чего мышцы расслабляются, а кровоток усиливается. В одной таблетке Виагры Proffesional содержится 100 мг цитрата силденафила.

Препарат начинает действовать в тот момент, когда мужчина начинает испытывать сексуальное возбуждение. Он не является афродизиаком, поэтому не будет работать в том случае, если половой партнер не привлекает.

Таблетку Виагры Professional принимают за 20 минут до начала сексуальной стимуляции. Жирная пища может негативным образом повлиять на всасывание препарата.

Преимуществом лекарства является его пролонгированное действие. Оно действует на протяжении 8 часов и позволяет мужчине провести больше полноценных половых актов. Период между сексуальными контактами может существенно сократиться.

Побочные эффекты и противопоказания

После употребления таблетки могут возникать побочные действия:

Резкое понижение или повышение артериального давления.

Тахикардия.

Ринит.

Покраснение лица.

Легкое головокружение.

В состав препарата входит двойная доза силденафила, поэтому перед его применением стоит проконсультироваться с врачом. В том случае, если у мужчины наблюдаются сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, от приема средства стоит отказаться.

Многих мужчин интересует вопрос, можно ли совмещать Виагру Professional с алкоголем. Перед применением средства можно выпить немного вина или шампанского, но злоупотреблять крепкими напитками не стоит, особенно в том случае, если есть проблемы с артериальным давлением.