Синдром эмоционального выгорания - болезнь нашего времени

На современного человека ежедневно сваливается поток информации, десятки важных и неотложных дел, море положительных и отрицательных эмоций, впечатлений. Сегодняшние реалии заставляют быть нас сильными, уверенными в себе, не падать духом и постоянно идти вперед. Но такой ритм жизни не всегда благотворно влияет на психологическое здоровье человека.

В определенный момент приходит чувство, что двигаться дальше, что-то делать, к чему-то стремиться нет ни моральных, ни умственных, ни физических сил. В психологии такое состояние называется синдромом эмоционального выгорания. Согласно статистике, 30-40% населения страдают данным психическим расстройством, поэтому практикующие врачи-психологи называют его болезнью нашего времени. Избавиться от чувства эмоционального выгорания и предотвратить его появление можно обратившись за профессиональной медицинской помощью к психологу или психотерапевту. Лучших психологов в Киеве вы сможете найти не выходя из дома с помощью онлайн-сервиса поиска и записи к врачу Doctora.ua.

Симптомы синдрома эмоционального выгорания

Симптомы эмоционального выгорания разнообразные и делятся на три группы: физиологические, психоэмоциональные и поведенческие симптомы. Признаки развития заболевания появляются не все сразу, а прогрессируют вместе с болезнью.

Среди физиологических симптомов наиболее часто встречаются такие:

человек утомляется быстрее обычного;

чувство истощенности не проходит даже после отдыха;

слабость в мышцах;

частые головные боли;

снижение иммунитета;

боли в суставах;

чрезмерное потоотделение;

нарушение сна;

головокружения.

Психоэмоциональные симптомы СЭВ проявляются через безразличие ко всем и всему, чувство ненужности, одиночества, нетерпимости к критике, понижение самооценки, самокритику, самообвинение, чрезмерную нервозность, раздражительность, частое плохое настроение, пессимистический настрой.

Когда у человека появляется синдром эмоционального выгорания, то меняется не только его внутреннее состояние, но и поведение:

человек плохо адаптируется в социуме; перестает выполнять профессиональные обязанности; не желает брать на себя ответственность; выражает неприязнь к коллегам; избегает любых коммуникаций.

Если вы чувствуете, что ваше моральное состояние в последнее время ухудшилось, появились симптомы СЭВ или апатия ко всему происходящему, то вам нужна консультация психолога. Важно помнить, что любое заболевание требует своевременного лечения. Если вы хотите записаться на прием к психологу в Киеве, то просто перейдите по ссылке https://doctora.ua/doctors/kiev/d-psihologia , выберете врача, который вам больше всего подойдет по профессиональным качествам, цене, отзывам других пациентов, и обратитесь за консультацией к психологу. Учеными-медиками доказано, что психическое нездоровье ухудшает и физическое самочувствие человека. Столичный ритм жизни забирает много сил и энергии, поэтому, постарайтесь не терять внутреннюю гармонию со своим “Я” и немедля запишитесь на прием к психологу в Киеве.