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Синдром эмоционального выгорания - болезнь нашего времени

На современного человека ежедневно сваливается поток информации, десятки важных и неотложных дел, море положительных и отрицательных эмоций, впечатлений. Сегодняшние реалии заставляют быть нас сильными, уверенными в себе, не падать духом и постоянно идти вперед. Но такой ритм жизни не всегда благотворно влияет на психологическое здоровье человека.

В определенный момент приходит чувство, что двигаться дальше, что-то делать, к чему-то стремиться нет ни моральных, ни умственных, ни физических сил. В психологии такое состояние называется синдромом эмоционального выгорания. Согласно статистике, 30-40% населения страдают данным психическим расстройством, поэтому практикующие врачи-психологи называют его болезнью нашего времени. Избавиться от чувства эмоционального выгорания и предотвратить его появление можно  обратившись за профессиональной медицинской помощью к психологу или психотерапевту. Лучших психологов в Киеве вы сможете найти не выходя из дома с помощью онлайн-сервиса поиска и записи к врачу Doctora.ua.

Симптомы синдрома эмоционального выгорания

Симптомы эмоционального выгорания разнообразные и делятся на три группы: физиологические, психоэмоциональные и поведенческие симптомы. Признаки развития заболевания появляются не все сразу, а прогрессируют вместе с болезнью.

эмоциональное выгорание

Среди физиологических симптомов наиболее часто встречаются такие:

  • человек утомляется быстрее обычного;
  • чувство истощенности не проходит даже после отдыха;
  • слабость в мышцах;
  • частые головные боли;
  • снижение иммунитета;
  • боли в суставах;
  • чрезмерное потоотделение;
  • нарушение сна;
  • головокружения.

Психоэмоциональные симптомы СЭВ проявляются через безразличие ко всем и  всему, чувство ненужности, одиночества, нетерпимости к критике, понижение самооценки, самокритику, самообвинение, чрезмерную нервозность, раздражительность, частое плохое настроение, пессимистический настрой.

горелые спички

Когда у человека появляется синдром эмоционального выгорания, то меняется не только его внутреннее состояние, но и поведение:

  1. человек плохо адаптируется в социуме;
  2. перестает выполнять профессиональные обязанности;
  3. не желает брать на себя ответственность;
  4. выражает неприязнь к коллегам;
  5. избегает любых коммуникаций.

Если вы чувствуете, что ваше моральное состояние в последнее время ухудшилось, появились симптомы СЭВ или апатия ко всему происходящему, то вам нужна консультация психолога.  Важно помнить, что любое заболевание требует своевременного лечения. Если вы хотите записаться на прием к психологу в Киеве, то просто перейдите по ссылке https://doctora.ua/doctors/kiev/d-psihologia , выберете врача, который вам больше всего подойдет по профессиональным качествам, цене, отзывам других пациентов, и обратитесь за консультацией к психологу. Учеными-медиками доказано, что психическое нездоровье ухудшает и физическое самочувствие человека. Столичный ритм жизни забирает много сил и энергии, поэтому, постарайтесь не терять внутреннюю гармонию со своим “Я” и немедля запишитесь на прием к психологу в Киеве.

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