КНДР пригрозила США ядерним ударом у відповідь

Північна Корея готова відповісти на ядерну атаку з боку США аналогічним ударом, заявив віце-маршал Корейської Народної Армії Чхве Рен Хе.

"Ми готові відповісти на тотальну війну - тотальною війною, на ядерну війну - ядерним ударом", - заявив Чхве Рен Хе, виступаючи на параді, присвяченому 105-ї річниці з дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена.

Як повідомляє інформагентство Кіодо, крім лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, на параді присутній голова Управління державної безпеки Кім Вон Хон. Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що він репресований.

На параді, серед іншої військової техніки, демонструвалися новітні зразки балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів.

Напередодні заступник глави МЗС Північної Кореї Хан Сон Рель в інтерв'ю агентству Ассошіейтед прес поклав на США відповідальність за ескалацію на Корейському півострові і заявив, що КНДР готова завдати "превентивний удар" по американських сил в регіоні.

Він зазначив, що відповідальність за ситуацію в Кореї лежить в першу чергу на президенті США Дональді Трампі, який своїми "агресивними твітами створює неприємності".

На початку квітня Д. Трамп заявив, що влада США готові "розібратися" з Північною Кореєю, навіть якщо Китай не захоче Вашингтону в цьому допомогти.