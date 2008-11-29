Демодекоз - хвороба викликана підшкірним кліщем

Демодекоз – це захворювання, викликане посиленим розмноженням кліща Demodex в поверхневому шарі шкіри. Існує 2 різновиди кліща.

Demodex folliculorum. Цей тип кліща живе у волосяних фолікулах вій, брів, а викликане ним захворювання носить назву демодекоз брів і вій.

Demodex brevis.Навпаки, мешкає на шкірі обличчя, харчується виділеннями сальних залоз. Захворювання, яке він викликає, називається демодекоз шкіри. Оскільки кліщ харчується шкірним салом, до цього захворювання більше схильні володарі жирної та комбінованої шкіри.

Дослідженнями доведено, якщо взяти зішкріб з шкірного покриву здорової людини, то в 90% випадків він покаже наявність Demodex чи дозволить виявити його фрагменти і продукти життєдіяльності.

Кліщ не завдає ніякої шкоди до тих пір, поки людина здорова, але як тільки робота організму дає збій, кліщ може активізуватися і почати посилено розмножуватися, доставляючи масу неприємностей його власникові.

Основні причини демодекозу:

Стреси;

Гормональні зміни, наприклад, під час вагітності. Гормональні зрушення часто провокують посилення роботи сальних залоз. При цьому відбувається не тільки збільшення продукції шкірного жиру, змінюється і його склад, що створює сприятливі для кліща умови життя;

Зниження імунного захисту організму;

Захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як, захворювання жовчного міхура, що супроводжуються порушенням відтоку жовчі, хвороби шлунку, кишкова патологія, гельмінтози та інші.

Сприяє розвитку демодекозу надмірне використання тональних засобів, які часто закупорюють пори шкіри, створюють щільну плівку на її поверхні. Під цією плівкою Demodex відмінно себе відчуває і активно розмножується.

Чому проявляється це захворювання?

Демодекоз на обличчі з-за своїх неспецифічних проявів часто плутають з вугровими висипами (акне), алергічними висипаннями, різного роду дерматитами. Найбільш часто демодекоз розвивається на тлі вугрової хвороби, так як наявність акне змінює кислу реакцію шкіри на лужну. Це позбавляє її одного із захисних механізмів і сприяє існуванню на ній кліща.

Для демодекозу характерні асиметричні папульозні висипання на шкірі. Улюблена локалізація папул це куточки губ, Т-зона. Іноді в процес залучаються і щоки. Шкірний покрив обличчя потовщується, стає пористим.

Якщо в запальний процес втручаються стафілококи або стрептококи, то поряд з папулами можна виявити і гнійники (пустули). Поява висипань може супроводжуватись помірною нічною сверблячкою, що пов'язана з підвищеною активністю кліща в темний час доби.

Перебіг захворювання хвилеподібний, періоди активних висипів з весни по осінь, змінюються зменшенням процесу в зимові місяці. Посилення висипань відмічається після застосування живильних масок, жирного крему.

Використання засобів, що містять АНА-кислоти, навпаки, зменшують прояви захворювання.

Як ставиться діагноз?

Оскільки існує безліч схожих захворювань, розпізнати демодекоз неозброєним оком може тільки досвідчений фахівець. У будь-якому випадку для підтвердження діагнозу необхідно провести лабораторну діагностику. Для цього з уражених ділянок береться зішкріб, який допомагає обчислити кількість колоній кліща Demodex.

Іноді, для дослідження береться вміст сальних залоз і піддається дослідженню. Але, насамперед, необхідно підготуватися перед взяттям мазка. За 2-3 дні до взяття зішкріб рекомендується відмовитися від використання будь-якої декоративної косметики.

Слід також утриматися від використання крему, тоніка, очищувальних засобів. Дозволено тільки ранкове вмивання обличчя водою.

В день проведення дослідження ранкове умивання водою також слід виключити.

Основні засоби лікування захворювання

Для результативного лікування зазвичай потрібно від 1,5 до 3 місяців. Демодекоз лікується призначенням акарицидних (протикліщових) засобів, спрямованих на знищення кліща.

Дуже ефективними є засоби з ветеринарної аптеки, що містять амитразу (Амитразин, Амитразин-плюс, Амитразин форте). Ці препарати мають у своєму складі димексид, який багаторазово підсилює проникнення діючої речовини у зону ураження.

Препарати Амитразина наносяться на суху чисту шкіру за годину до відходу до сну, щоб препарат встиг всмоктатися, а не змазувався подушкою. Наносити на уражені ділянки, та близько одного сантиметра навколо запалення на здоровій тканині.

Вранці на ці ж місця наноситься гель Стоп демодекс, Метрогіл або Сірчану мазь. Вкрай необхідно пройти повне обстеження, щоб виявити причину, яка спровокувала надмірне розмноження збудника.

Способи підвищення ефективності лікування

Щоб лікування проходило більш ефективно необхідно доповнити його наступними методами:

Дієта. Слід збагатити свій раціон овочами, фруктами, свіжою зеленню і відмовитися від вживання фастфуду, жирних, смажених, копчених страв. Їжу необхідно приймати в теплому вигляді, але ніяк не гарячу;

Кератолітичні засоби, що очищають поверхневий шар шкірного покриву від мертвих клітин, наприклад, гель Скінорен. Можна також використовувати очищаючі засоби для обличчя, які містять кислоти;

Зволожуючі маски. 2-1 раз в тиждень необхідно робити зволожуючі маски на гелевій основі, так як всі акарицидні засоби пересушують і подразнюють шкіру;

Сорбенти. У курс лікування обов'язково включають препарати сорбенти: Лактофільтрум, Ентеросгель, Фільтрум. Вони сприяють виведенню токсинів і алергенів з кишечника, які підтримують запальний процес на шкірі. Сорбуючі препарати приймають 2 тижні.

На час лікування рекомендується відмовитися від використання тональних засобів, пудри, сонцезахисного крему. В крайньому випадку, дозволено використання сонцезахисних засобів, які в якості захисного екрана містять діоксид титану, оксид цинку.