Аллергический ринит у ребенка – симптомы и лечение

Причины аллергического ринита у ребенка

В зависимости от возраста малыша, спровоцировать аллергическую форму ринита могут:

У грудничков и детей до 3-х лет - это может быть реакция на коровье молоко или же детские смеси, продукты вводимого прикорма, яйца и манку, лекарства и бытовую химию.

У дошкольников и школьников - это, в большинстве своем, реакция на аллергены, передающиеся воздушно-капельным путем – пыль, пыльцу растений, бытовую химию.

Также это могут быть наполнители подушек и одеял, косметика и парфюмерия, бытовая химия, шерсть и слюна домашних животных.

Виды аллергического ринита

Сезонный – проявляет себя обострением в определенное время года и припадают на время цветения определенного растения. Персистирующий – проявляет себя круглый год, чаще всего в первые годы жизни малыша. Провоцируют данный вида ринита чаще всего пищевые аллергены, бытовая химия и пыль, все то, что окружает ребенка круглый год. Вазомоторный – может быть сезонный или же круглогодичный, но отмеченный кратковременной природой своего течения. Чаще всего провоцирует его пыль или же определенный грибок, пыльца или укус насекомого. Инфекционно-аллергический тип – развивается под влиянием патогенной микрофлоры, стрептококками и стафилококками.

Симптоматика аллергического ринита

В своих симптомах аллергический ринит схож с простудой и насморком:

заложенность носовых ходов и выделения из них;

чиханье и обильное слезотечение;

краснота, проступающая по телу и отек в области слезных проток и носовых пазух.

Если у ребенка не проходит насморк – вполне возможно, что это спровоцировано длительным действием аллергена или же инфекции. В этом случае будет повышаться температура тела и общая слабость, недомогание. Также от бактериального типа насморка аллергический ринит отличается консистенцией слизи – в первом случае сопли у малыша будут густые, зеленого или же желтоватого цвета, при рините – они прозрачные и более жидкие.

Лечение аллергической формы ринита

Курс лечения – исключительно комплексный и включает в себя прежде всего установление аллергена, максимальное исключение контакта с ним, укрепление иммунитета и медикаментозный курс терапии.

Прежде всего, в доме должна проводиться регулярная влажная уборка, проветривание, сведение к минимуму применение бытовой химии, медикаментозных препаратов, новые продукты и блюда вводить в рацион постепенно и с большой осторожностью, следя за реакцией малыша. Если в доме живет домашний питомец – его рекомендовано отдать кому-то или же максимально оградить с ним контакт.

Медикаментозный курс лечения аллергической формы ринита предусматривает прием:

Сосудосуживающих препаратов – это облегчит и сгладит негативную симптоматику ринита, в особенности в тяжелой его форме, усиливая положительный эффект иных медикаментов против аллергии. Антигистаминные препараты – они помогают блокировать рецепторы, отвечающие за реакцию иммунитета на тот или иной аллерген. Это могут быть или же таблетки, спреи, но для малышей рекомендовано использовать антигистаминные препараты нового поколения, которые не провоцируют как побочный эффект сонливость. Кортикостероиды – назначаются при течении аллергии в тяжелой ее форме, в особенности, если аллергический ринит сопровождается приступами бронхиальной астмы.

И обязательно – курс укрепляющей иммунотерапии. Витамины и лечебные процедуры, прием иммуномодуляторов – все то, что позволит снизить чувствительность организма на определенный аллерген.

Источник: http://proallergen.ru/