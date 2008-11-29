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Аллергический ринит у ребенка – симптомы и лечение
Причины аллергического ринита у ребенка
В зависимости от возраста малыша, спровоцировать аллергическую форму ринита могут:
Также это могут быть наполнители подушек и одеял, косметика и парфюмерия, бытовая химия, шерсть и слюна домашних животных.
Виды аллергического ринита
Симптоматика аллергического ринита
В своих симптомах аллергический ринит схож с простудой и насморком:
Если у ребенка не проходит насморк – вполне возможно, что это спровоцировано длительным действием аллергена или же инфекции. В этом случае будет повышаться температура тела и общая слабость, недомогание. Также от бактериального типа насморка аллергический ринит отличается консистенцией слизи – в первом случае сопли у малыша будут густые, зеленого или же желтоватого цвета, при рините – они прозрачные и более жидкие.
Лечение аллергической формы ринита
Курс лечения – исключительно комплексный и включает в себя прежде всего установление аллергена, максимальное исключение контакта с ним, укрепление иммунитета и медикаментозный курс терапии.
Прежде всего, в доме должна проводиться регулярная влажная уборка, проветривание, сведение к минимуму применение бытовой химии, медикаментозных препаратов, новые продукты и блюда вводить в рацион постепенно и с большой осторожностью, следя за реакцией малыша. Если в доме живет домашний питомец – его рекомендовано отдать кому-то или же максимально оградить с ним контакт.
Медикаментозный курс лечения аллергической формы ринита предусматривает прием:
И обязательно – курс укрепляющей иммунотерапии. Витамины и лечебные процедуры, прием иммуномодуляторов – все то, что позволит снизить чувствительность организма на определенный аллерген.
Источник: http://proallergen.ru/
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