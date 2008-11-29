Україна не сама приваблива країна для туризму

Україна посіла 88-е місце за привабливістю для туристів за версією експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Головними критеріями для складання рейтингу стали культурні ресурси, доступна інфраструктура, ціни, охорона здоров'я, рівень безпеки, міжнародна відкритість.

Внутрішній доповідь експертів під назвою The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 (Звіт про конкурентоспроможність в подорожі і туризм 2017) оцінив рейтингом у 3,5 бала. Для порівняння, рейтинг переможця, Іспанії, склав 5,43.

Серед інших пострадянських країн вище розташувалися Естонія (37-е місце), Росія (43-е місце), Латвія (54-е місце), Литва (56-е місце), Грузія (69-е місце), Азербайджан (71-е місце), Казахстан (81-е місце) і Вірменія (84-е місце).

У плані безпеки, на думку експертів ВЕФ, в Україну на відпочинок їхати не рекомендується, так само як у Пакистан, Нігерію, Венесуелу, Єгипет, Кенію і Гондурас, що увійшли в топ-10 країн-аутсайдерів за цим показником. При складанні рейтингу враховувалися такі фактори, як наявність збройних конфліктів на території держави, рівень злочинності і терористична загроза.

З іншого боку, експерти відзначили високий рівень української охорони здоров'я та санітарних стандартів, де країна потрапила в першу десятку країн-лідерів.

В питанні ціноутворення для європейського туриста, Україна також виявилася найдорожчою країною, зайнявши 45-місце. Самими "доброзичливими" були визнані Іран, Єгипет і Малайзія, а найдорожчими для перебування — Великобританія і Швейцарія.

В інших позиціях ми виявилися значно нижчими: так, за рейтингом міжнародної відкритості Україна отримала лише 78-е місце. Ще більш низьке, 98-е місце країна зайняла у питанні екології, 79-е - в авіа-інфраструктурі, 81-е — в портовій і наземній, 71-е — в туристичному сервісі. Культурні ресурси країни в Давосі оцінили в 2,14 бала і 51-е місце.

Вкрай низьке місце також ми зайняли в питанні інвестицій в туристичний бізнес в Україні — 124-е місце.

У 2013 році Україна посіла 76-е місце, а в 2015 її не включали в список країн для дослідження.