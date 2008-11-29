Помощь экспертов: как выбрать бюро переводов

Необходимость перевода с одного языка на другой была актуальной всегда. Сегодня, благодаря новейшим технологиям и электронным переводчикам, языковой барьер преодолевать стало легче. Но без совершенного владения иностранным языком невозможно делать письменные переводы документов и художественных текстов. Наиболее простой выход – обратиться в бюро переводов.

С чего начать?

Сегодня достаточно большое количество людей выбирают профессию переводчика. Но ситуация на рынке свидетельствует о том, что только 10% из них способны предоставить действительно качественные услуги. Общеизвестно, что нельзя искать переводчика через Интернет, особенно, на сайтах с объявлениями. Запомните, что настоящим профессионалам не нужно себя рекламировать.

Помощь экспертов

У вас остается два варианта: искать специалиста по рекомендациям друзей, коллег и знакомых или же обратиться в бюро переводов. В нем работают настоящие знатоки своего дела, чье знание языка подкрепляется многолетним опытом в этой сфере. Коллектив таких компаний включает:

переводчиков;

менеджеров;

редакторов;

корректоров.

Это целая команда профессионалов, которые осуществляют комплексный и индивидуальный подход к каждому заказу.

Что требуется от вас?

Для того чтобы получить желаемый результат, необходимо правильно сформулировать требования. Лучше всего предоставить их в письменном виде. Обязательно укажите, каковым должен быть стиль текста. Также нужно сообщить, какой именно вид перевода вам необходим: точный или художественный. Следует помнить, что вносить изменения в текст недопустимо, когда речь идет о документах и других деловых бумагах.

Важные нюансы

Поинтересуйтесь, есть ли в бюро специалисты, которые хорошо разбираются в вашей тематике. Вполне возможно, что в момент вашего обращения они будут заняты. Но в таком случае имеет смысл подождать несколько дней – от этого напрямую зависит качество результата. Если у вас есть переводы, сделанные раньше, предоставьте их исполнителям. Таким образом, они лучше сориентируются в специфике и смогут на 100% оправдать ваши ожидания.

Тестовое задание

Некоторые компании предлагают клиентам выполнение бесплатного пробного задания. Это отличная опция, которая позволяет удостовериться в квалификации исполнителей и сделать окончательный выбор. Конечно, вряд ли на это согласятся крупные и популярные агентства. Но, как правило, за небольшую оплату они готовы перевести 1-2 страницы текста. А что? Перестраховаться никогда не помешает.