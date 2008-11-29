Трамп підписав указ про захист економіки США

Президент США Дональд Трамп підписав указ "Купуй американське, наймай на роботу американців" про посилення захисту вироблених в США товарів. Про це повідомило радіо "Голос Америки".

Прийняття указу також веде до перегляду візової програми H-1B, що допомагає роботі в США висококваліфікованих іноземних фахівців.

Підписання указу відбулося до розгляду Конгресом США законопроекту про реформування системи робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B.

Програма робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B популярна серед високотехнологічних компаній США. 85 тис. віз щорічно надається в рамках цієї програми, дозволяючи залучати працівників з усього світу, в тому числі програмістів з України.

"Лише найбільш кваліфіковані і високооплачувані працівники повинні мати доступ до цієї програми... адже зараз великим компаніям часто вигідніше звільнити працівників і наймати фахівців за кордоном. Зараз 80% працівників щодо віз H-1В отримують зарплати нижче середніх по галузі", – зазначив високопоставлений чиновник США на брифінгу в Білому домі, присвяченому новим указом Д. Трампа.

Інша частина указу – "купуй американське" – стосується посилення нагляду за виконанням вже існуючих положень про використання товарів американського виробництва для таких проектів як, наприклад, американська залізниця Amtrak.

На брифінгу високопоставлені представники Білого дому окремо відзначили необхідність захистити інтереси виробників сталевих слябів шляхом дотримання відповідних стандартів: "Якщо використовується нижче стандарт ... сляби імпортуються з таких країн, як Росія чи Китай, і тільки 10% сталі виробляється в США, що негативно впливає на робочі місця".