В Україні зупинилася п'ята антрацитова ТЕС

Слов'янська ТЕС, яка працює на антрациті зупинила свою роботу. Про це свідчать дані про накопичення складів вугіллям Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з наведеними даними, в даний час продовжує працювати тільки Луганська ТЕС Щастя.

Станція працює відокремлено від Загальної енергетичної системи країни є єдиним стабільним джерелом електрики для північної частини Луганської області.

Як відомо, раніше зупинили свою роботу антрацитові Трипільська, Зміївська, Придніпровська і Криворізька ТЕС.