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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Україні зупинилася п'ята антрацитова ТЕС
Слов'янська ТЕС, яка працює на антрациті зупинила свою роботу. Про це свідчать дані про накопичення складів вугіллям Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Згідно з наведеними даними, в даний час продовжує працювати тільки Луганська ТЕС Щастя.
Станція працює відокремлено від Загальної енергетичної системи країни є єдиним стабільним джерелом електрики для північної частини Луганської області.
Як відомо, раніше зупинили свою роботу антрацитові Трипільська, Зміївська, Придніпровська і Криворізька ТЕС.
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