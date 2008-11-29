Особливості догляду за постільною білизною

Постільна білизна має таке ж значення для комфортного сну, як ортопедичний матрац та зручне ліжко. Пішла в минуле нудна однотонна біла білизна, на зміну їй прийшла справжня феєрія кольору, що перетворює ваше спальне місце в квітучий луг.

Але краса – не головна властивість хорошої постільної білизни. Не менш важлива її якість: натуральність, гігієнічність, екологічність. Ось чому магазин товарів для сну https://textiles.kiev.ua так прискіпливо ставиться до вибору постачальників. Та працює тільки з солідними виробниками постільної білизни з Туреччини, Франції, Італії, Англії, які добре зарекомендували себе на ринку і пропонують дійсно якісну продукцію.

Розуміння здорового поєднання показника "ціна-якість", зарекомендував себе надійний виробник і продавець – гарантія вдалої покупки. А щоб придбаний текстиль радував вас як можна довше, дотримуйтесь деякі правила по догляду за постільною білизною.

Загальні рекомендації по догляду

Перше, що слід зробити – ознайомитися з правилами догляду, вказаними на етикетці та упаковці. Уважно поставтеся до розшифрування зображених символів.

Попередньо розподіліть постільні приналежності за кольором і рекомендованою температурою прання, а також не забувайте вивернути їх навиворіт. Зміна білизни раз в тиждень дозволить вам використовувати більш делікатні режими прання, що додатково продовжить термін його служби.

Для догляду за кольоровим текстилем використовуйте виключно порошок для такого виду виробів і засоби без хлору. Категорично не рекомендується використовувати відбілювач, щоб не зіпсувати колір білизни і саму тканину.

Щоб забезпечити дбайливе прання в автоматичній пральній машині, уважно слідкуйте за ступенем завантаженості барабана. Білизна повинна мати простір для вільного і рівномірного падіння під час оборотів.

Сушити домашній текстиль можна як делікатним режимом машинної сушки, так і розмістили його на вулиці, що забезпечить речам приємну свіжість. Якщо білизна буде сушитися на сонці, не забудьте його вивернути, щоб уникнути вигоряння фарб.

Останнім часом багато хто не прасує спальне приладдя перед тим, як застеляти ліжко. Але якщо ви належите до прихильників обов'язкового прасування, то ніколи не давайте білизні пересихати.

Догляд за постільною білизною з різних тканин

Крім дотримання загальних правил, домашній текстиль вимагає індивідуального підходу з урахуванням особливостей матеріалу, з якого він виготовлений.

Постільна білизна з бавовни. Перш за все, новий комплект рекомендується випрати вручну в прохолодній воді. Щоб бавовняна білизна не втрачало свою м'якість і ніжність, ніколи не закладайте його в прання разом з синтетичними виробами. Оптимальна температура – 40-50 градусів, вже вона дозволяє позбутися від мікробів. Прасувати постіль з бавовни слід вологою, з лицьового боку.

Постільна білизна з бязі. Найпоширеніша тканина для спальних комплектів – практична, за нею легко доглядати. Перуть бязевий текстиль в машинці при температурі від 40 до 60 градусів, в залежності від яскравості малюнка. Сушити білизну можна також в машинці. Прасують злегка вологим.

Постільна білизна з сатину. Приємна на дотик, досить щільна тканина, має матовий блиск і не вимагає якогось особливого догляду. Для прання сатинових комплектів підійде той саме температурний режим, що і для білизни з бязі – 40-60 градусів. Не рекомендується використовувати відбілювач. Прасувати при середньому нагріві праски.

Постільна білизна з льону. Оптимальна температура для прання лляного спального приладдя – 60 градусів. Білий текстиль дозволяється кип'ятити, допускається використання відбілювача. Для сушіння підійде будь-який спосіб: як машинний варіант, так і на свіжому повітрі. Прасують комплекти з функцією відпарювання при максимально допустимому рівні нагріву.

Постільна білизна з шовку. Вироби з делікатних тканин, що вимагають особливого підходу до догляду. Перуть шовкову білизну в ручному або делікатному режимі при 30 градусах. Рекомендується обполіскувати у холодній воді з використанням невеликої кількості кондиціонера або оцтової есенції. Сушать спальні комплекти з шовку на свіжому повітрі, а прасують при слабкому нагріванні праскою з вивороту.

Постільна білизна з віскози. Також делікатний матеріал, що потребує м'якого режиму прання при температурі не більше 40 градусів. Після прання білизну не віджимають. Прасують віскозний текстиль акуратно, при невисокому нагріванні праски.

Дотримуйтесь цих простих правил, і улюблена постільна білизна від магазину Textiles буде радувати вас ще довго, даруючи затишне ліжко, здоровий відпочинок і тільки приємні сни.