Китай готовий ввести безвіз для українців

Китайський уряд висловлює готовність запровадити безвізовий режим з Україною.

Про це у Києві на прес-конференції з нагоди встановлення 25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Китаєм заявив посол КНР в Україні Ду Вей, передає "Інтерфакс-Україна".

"Китайська сторона готова в будь-який час, за бажанням двох сторін, за принципом рівності і взаємної вигоди, прийняти нові заходи щодо обміну людьми між нашими країнами, в тому числі й безвізовий режим", - сказав він.

Дипломат також зазначив, що китайська сторона вітає рішення Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Раніше повідомлялося, що з 10 лютого 2017 року у міжнародному аеропорту Шеньчжень запроваджується процедура отримання відбитків пальців іноземних громадян віком від 14 до 70 років.

Дану процедуру Китай планує поступово впроваджувати протягом 2017 року у пунктах пропуску на кордоні країни.