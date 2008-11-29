Дивитися «Від пацанки до панянки» можна на Новому каналі і на його офіційному сайті

Популярне серед дівчат, та й не тільки, шоу вже другий рік поспіль виходить не на каналі ТЕТ, а на Новому каналі. Дивитися «Від пацанки до панянки» можна буде не тільки по телевізору, але й за допомогою мережі Інтернет, де крім нового сезону популярного реаліті, можна буде переглянути вже старі, проте улюблені багатьма випуски.

Як передавалися права на цей популярний проект?

В інтерв'ю, яке дав журналістам Сергій Євдокимов, генеральний продюсер Нового каналу, даний проект стане грандіозною прем'єрою весняного сезону на їхньому каналі, хоча трохи раніше права на реалізацію даного проекту були в іншої медіагрупи. Проект, який надавала глядачам попередня група настільки відрізнявся від того, що демонструється шанувальникам каналу «Новий» зараз, що глядацька аудиторія його просто не сприймала.

Євдокимов особливо підкреслив аудиторії, що сам проект відмінно впишеться в запланований ефірний час. Умови передачі прав на цей телепроект Євдокимов тримає в секреті і журналістам про це не було сказано ні слова. Втішає лише одне - всі телепроекти Нового каналу вельми цікаві й пізнавальні, тому починаєш розуміти, що глядацькій аудиторії не доведеться нудьгувати. Яскраві і сміливі шоу Нового каналу давно знайомі досить великій кількості телеглядачів, і перезапуск популярного шоу тільки підвищить рейтинг каналу.

Що обіцяють показати в весняному випуску телевізійного шоу?

Новий канал обіцяє своїм відданим глядачам знайомства не тільки зі зразковими дівчатками, а й з особистостями, які мріють змінитися не тільки зовні, але і внутрішньо. Глядачі познайомляться з вельми неординарними особистостями, які кидають виклик суспільству і тим, хто їх оточує, рідним, близьким і друзям. Глядачам, на думку керівництва Нового каналу, буде цікаво дивитися "Від пацанки до панянки", вибирати чергову фаворитку або відсівати тих, хто на їхню думку не підлягає виправленню. Також багато хто зможе виявити свої помилки, дивлячись на те, чого вчать дівчат.

Залишається тільки чекати нових випусків і гадати, хто стане черговим учасником серіаліті. Склад чергового шоу поки тримається в секреті, але скоро глядачі зможуть познайомитися з новими учасницями ближче. Для тих, хто хоче переглянути старі випуски шоу, на сайті Нового каналу надана така можливість. Всі випуски демонструються в хорошій якості з мінімальною кількістю рекламних роликів.