Українцям буде складно отримати субсидії ЖКГ після монетизації

Монетизація субсидій на оплату ЖКГ для населення суттєво ускладнить процедуру їх оформлення. Про це повідомив віце-прем'єр Павло Розенко в телеефірі "5 каналу".

За його словами, монетизація субсидій ЖКГ, яку від влади України вимагає Міжнародний валютний фонд, має дві складові.

"Перше – це монетизація розрахунків між постачальниками послуг, тобто, сьогодні це кліринг, папірці, взаємозаліки. Нам сьогодні радять монетизувати цю частину системи субсидій і я це повністю підтримую", – сказав він.

Друга частина – це безпосередня монетизація субсидій ЖКГ для кінцевого споживача, уточнив П. Розенко. "І тут виникають у нас великі питання, монетизація субсидій дуже суттєво ускладнить процедуру оформлення субсидій", – зазначив він.

Віце-прем'єр уточнив, що виступає за спрощення процедури оформлення субсидій ЖКГ. "Я пишаюся тим, що ми свого часу запропонували систему субсидій, які можна оформити дуже просто, я проти того, щоб людям було важче. А тут починається: відкриття рахунків у банках, щомісячний переказ коштів, і не в кожному селі у нас є відділення банків", – сказав П. Розенко.