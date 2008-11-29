Спортивное питание Extreme Power

О спортивном питании знают все, но многие относятся скептически к употреблению. На самом деле это отличный способ дать все необходимые вещества организму и поддержать его с тренировками в спортзале. Спортивное питание не является пищевой добавкой, как многие утверждают. Это специальный комплекс биологических полезных добавок для физически активных людей.

Такое питание используют, когда хотят похудеть или правильно набрать мышечную массу. Можно конечно просто принимать такое питание, но без физической нагрузки на организм результата не будет. Спортивное питание предназначено для обеспечения полезными веществами человеческий организм, которых в современном мире мало.

Любое спортивное питание имеет элементы, которые быстрое усваиваются. Принимать вещества в организм не вредно, они помогают вырабатывать определенные гормоны, для получения желаемого результата в спорте. Дают стойкость и выносливость для длительных тренировок спортсменов.

В состав входит кофеин, который добавляет энергию. Она используется на тренировках и в повседневной жизни. В нормальном количестве приносит пользу, но сверх нормы может проявить обратный эффект (сонливость). Вещество относится к полезным, приносит колоссальную пользу, для достижения результата.

BCAA

Аминокислотный комплекс (BCAA), специально разработан для формирования поддерживания мышц в теле человека.

В состав входят три аминокислоты:

Лейцина (Leucine); Изолейцина (Isoleucine); Валина (Valine).

BCAA используют спортсмены, в частности кто сильно качает мышцы. Это дополнение к основному питанию, преимущество добавки заключается в ускорении метаболизма. В отличии все остальных аминокислот данный комплекс содержит в себе все ключевые питательные вещества. Приятно то, что производитель позаботился не только о качестве, но и о цене, которая приятно удивляет покупателя. Для начала попробуйте заказать такой товар на extremepower.com.ua/bcaa, ваш результат оправдаются, и вы будете приятно удивлены.

Креатин

Используется спортсменами для поддержания рельефа своих мышц. Он вырабатывает много энергии, тем самым производит ее обмен в клетки мышц. На самом деле препарат является многогранным. Для быстрого усвоения организмом кератина добавляют протеин, что увеличивает его эффективность. Приобрести можно креатин на extremepower.com.ua, и применение добавки вам поможет добиться задуманных результатов и поддержать его, прибавит здоровья организму.

Здоровое и спортивное писание цель у них одинаковая

Различия между ними:

Здоровое питание надо готовить по индивидуальной схеме, искать натуральные продукты, что не у каждого получается сделать.

Спортивное питание - уже готовы вид питания, который оснащен всем необходимым для организма (витамины, белки, протеин, кератин, аминокислоты), плюс помогает вести активный образ жизни.

Да, можете сказать, что в натуральных продуктах содержится такие же элементы, но являются ли они натуральными. В овощи и фрукты для быстрого роста добавляют нитраты. Думаю, такие продукты мало принесут пользы человеку.

Не бойтесь использовать в свой рацион спортивное питание, это не вредно, а полезно для организма. Специалисты специально разработали самые качественные и полезные препараты. В магазине Extreme Power имеется большой ассортимент полезного питания по типам разновидностей применения и цели. Extreme Power заботится о вашем здоровье и помогает в достижении мечты о спортивной форме.