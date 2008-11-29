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Первая закупка: подводные камни и методы их обхода
Открытие собственного магазина мужского обуви ― шаг рискованный, однако потенциально очень прибыльный. Это раньше мужчины не особо обращали внимание на внешний облик и стиль, сейчас все очень изменилось. Джентльмены любят модничать не меньше дам, а порой и больше, поэтому наличие красивых кожаных туфель в их гардеробе уже как нечто само собой разумеющееся!
Важные нюансы первой закупки
Если вы уладили все первоначальные вопросы, следует задуматься о первой закупке хорошей обуви. Для этого следует детально изучить ассортимент, цены и модные веянья. Это условие того, что вы подберете нужный для вас и ваших клиентов товар, который не останется лежать на складе так и не проданным. Предварительно просчитайте, какой должна быть максимальная закупочная цена, какая нужна накрутка для получения нормальной маржи и окупаемости бизнеса.
С кем налаживать сотрудничество?
Для современного бизнесмена отыскать поставщика кожаных туфель для мужчин довольно проблематично, несмотря на развитость обувной индустрии. Большие предприятия предпочитают сотрудничество с постоянными клиентами, где осуществляется хороший товарооборот, а решаться на первую закупку малоизвестного бренда несколько рискованно, ведь это может для вас закончиться неприятностями. Лучшим решением в этой ситуации станет официальный интернет-магазин подходящей для вас обувной фабрики.
Качество и доступность - превыше всего
Бастион ― современная компания по производству отечественной обуви для мужчин, имеет свой интернет-магазин, где у вас будет возможность приобрести кожаные туфли различных моделей для дальнейшей перепродажи в своем магазине.
Вы получаете массу преимуществ:
Продавец розничной торговли выигрывает на продаже кожаных туфель для мужчин от Bastion. Делать первую закупку в интернет-магазине весьма выгодно: никаких торговых накруток, только качество, большой ассортимент и доступность цен!
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