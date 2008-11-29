Первая закупка: подводные камни и методы их обхода

Открытие собственного магазина мужского обуви ― шаг рискованный, однако потенциально очень прибыльный. Это раньше мужчины не особо обращали внимание на внешний облик и стиль, сейчас все очень изменилось. Джентльмены любят модничать не меньше дам, а порой и больше, поэтому наличие красивых кожаных туфель в их гардеробе уже как нечто само собой разумеющееся!

Важные нюансы первой закупки

Если вы уладили все первоначальные вопросы, следует задуматься о первой закупке хорошей обуви. Для этого следует детально изучить ассортимент, цены и модные веянья. Это условие того, что вы подберете нужный для вас и ваших клиентов товар, который не останется лежать на складе так и не проданным. Предварительно просчитайте, какой должна быть максимальная закупочная цена, какая нужна накрутка для получения нормальной маржи и окупаемости бизнеса.

С кем налаживать сотрудничество?

Для современного бизнесмена отыскать поставщика кожаных туфель для мужчин довольно проблематично, несмотря на развитость обувной индустрии. Большие предприятия предпочитают сотрудничество с постоянными клиентами, где осуществляется хороший товарооборот, а решаться на первую закупку малоизвестного бренда несколько рискованно, ведь это может для вас закончиться неприятностями. Лучшим решением в этой ситуации станет официальный интернет-магазин подходящей для вас обувной фабрики.

Качество и доступность - превыше всего

Бастион ― современная компания по производству отечественной обуви для мужчин, имеет свой интернет-магазин , где у вас будет возможность приобрести кожаные туфли различных моделей для дальнейшей перепродажи в своем магазине.

Вы получаете массу преимуществ:

ценовая политика. Даже занимаясь перекупкой обуви, вы будете в выигрыше. Прайс от производителя всегда ниже, чем у других поставщиков;

высокое качество. Для пошива обуви применяются только натуральные материалы, а сами изделия хорошо прошиваются. Покупателя привлекает доступность товара, однако его качество все же стоит на первом месте;

лояльность. Бастион для своих покупателей проводит различные акции, имеется хорошая система бонусов для оптовых закупщиков - для вас это дополнительная возможность сэкономить;

поддержка менеджеров интернет-магазина. Если у вас возникают какие-либо вопросы, всегда можно обратиться к ним и получить детальное разъяснение и помощь;

удобный каталог. Ваш выбор будет легким, ведь вся обувь разбита по сезонам, имеет четкие фотографии и детальное описание;

удобство. Отпадает необходимость ехать за покупками самостоятельно. Быстрая и надежная доставка осуществляется по всей Украине.

Продавец розничной торговли выигрывает на продаже кожаных туфель для мужчин от Bastion. Делать первую закупку в интернет-магазине весьма выгодно: никаких торговых накруток, только качество, большой ассортимент и доступность цен!