Визначення розмірів чоловічих футболок

Футболка є одним з найпопулярніших предметів одягу. Вперше вона була придумана для обмундирування американських солдатів, пізніше використовувалася як нижня білизна, і лише з 90-х років XX століття стала предметом повсякденного одягу. У ній можна відправитися на прогулянку, на природу, в гості, на роботу або навіть використовувати як частину ділового костюма, грамотно поєднуючи її з брюками і піджаком.

Але доречно виглядати чоловіча футболка буде тільки тоді, коли правильно підібрана.

Як визначити розмір чоловічої футболки?

Багато виробників одягу починали в ті часи, коли не існувало єдиних стандартів позначення розмірів. Їм доводилося придумувати власні системи нумерації. Сьогодні частина компаній змінила їх на загальноприйняті, але є й такі, які дорожать своєю історією і не сприймають змін. Трапляється, що одяг з двох різних магазинів однієї країни, з одним і тим же позначенням на ярлику, може значно відрізнятися за своїми параметрами, тому до вибору одягу слід ставитися уважно.

Незважаючи на всі труднощі і невідповідності, визначити відповідний розмір чоловічої футболки можна, знаючи значення лише одного параметра – обхвату грудей. Щоб його визначити, потрібно встати рівно, розправити плечі, взяти сантиметрову стрічку і протягнути її горизонтально через лопатки, пахви і виступаючі точки грудей. Отримане число ділимо на 2 і отримуємо свій розмір.

Якщо в чоловічому гардеробі вже є улюблена футболка, то дізнатися відповідний розмір можна по її ярлику, на якому зазвичай вказують всю важливу інформацію про виріб. Ще один спосіб з'ясувати свій розмір – піти в найближчий магазин, бажано не самої низької цінової категорії, і помірявши кілька речей, зрозуміти, яка з них сидить ідеально, запам'ятати числове позначення на її етикетці і згодом використовувати.

Таблиця розмірів чоловічих футболок

Найчастіше чоловіки приймають рішення зняти потрібні мірки, адже більшість покупок сьогодні відбуваються через інтернет, і приміряти речі перед замовленням немає можливості. Отже, наприклад, результат виміру дорівнює 104 см. Тоді 104/2=52 – це і є значення, яке варто шукати на ярликах футболок вітчизняного виробництва. Ті ж вимірювання необхідні і для покупки жіночих футболок.

При здійсненні покупок в американських магазинах (в тому числі і онлайн) для найбільшої точності при виборі розміру футболок можуть знадобитися 2 додаткових вимірювання: довжина і ширина виробу. Їх легко визначити, використовуючи для зняття мірок свою улюблену річ. Для цього футболку або сорочку, яка ідеально сидить по фігурі кладемо на рівну поверхню і прикладаємо стрічку від правої точки пахви до лівої – це і є її ширина. Потім стрічку протягуємо від горловини до нижнього краю виробу – це довжина.

Який розмір купити?

Якщо ви вибрали річ в одному з європейських магазинів (в основному, у скандинавських країнах і в країнах східної Європи), то дізнатися потрібний розмір найпростіше – він повністю збігається з вітчизняним.

При покупці одягу в італійських бутиках, потрібно від нашого значення відняти 2 одиниці, тобто 52-2=50 – на це число і слід звертати увагу, вивчаючи бирку на виробі.

Міжнародні (літерні) позначення з'ясувати шляхом обчислень неможливо. Тут обов'язково допоможе таблиця розмірів футболок. Заглядаємо в неї і бачимо, що 52-й чоловічий розмір відповідає позначенню «L».

Що стосується інтернет-магазину goober.com.ua, вони публікують власні розмірні сітки і таблиці, з якими варто звірятися при замовленні. Тільки тоді можливого розчарування при отриманні товару вдасться уникнути.

Чоловічі футболки: робимо правильний вибір

Футболки для чоловіків можуть бути практично будь-якого кольору, але перевагу слід віддавати класичним відтінках: білому, чорному, синьому і сірому. Моделі з орнаментом роблять образ цікавіше і яскравіше, але в цьому випадку потрібно бути обережними: не надягати їх з піджаком, який поєднується тільки з однотонними варіантами, і не купувати річ з написами, значення яких невідоме. В іншому випадку можна запросто потрапити в безглузду і навіть незручну ситуацію.

Ідеальне кількість футболок в чоловічому гардеробі – 5-7 штук. Їх можна комбінувати з шортами, джинсами, використовувати як частину ділового костюма для неформальних зустрічей і кожен раз виглядати по-новому. Більш солідно виглядає футболка-поло, відмітною особливістю якої є наявність коміра і гудзиків. Що стосується довжини, виріб має закінчуватися на рівні пряжки джинсів або штанів.

Найкращим матеріалом для виробництва футболок по праву вважається бавовна. Він приємний на дотик, зручний у догляді і дозволяє шкірі дихати. Інший фаворит – віскоза, але вироби з неї зустрічаються рідше. У GOOBER також можна зустріти моделі, зроблені з льону або шовку, але крім високої вартості у них є ще один недолік: вони швидко мнуться і вимагають особливого і постійного догляду.

Зверніть увагу, що чоловічі футболки, виготовлені з натуральних матеріалів, після першого прання можуть «сісти» на 5% від заявленої довжини. Цього не відбувається тільки з речами дорогих відомих брендів або ж пошиті з матеріалу, який проходить спеціальну обробку, що вже дав усадку. Цю особливість слід враховувати і, по можливості, купувати модель на розмір більше звичного. Так само слід вчинити і при покупці речі в подарунок, коли виникають сумніви щодо правильності зробленого вибору.