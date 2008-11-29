Україна і МВФ: взаємне розчарування

Аналітики продовжують обговорювати зникнення з порядку денного ради директорів МВФ українського питання. Зокрема, багато говорять про те, якими можуть бути економічні наслідки для України від такого рішення Фонду, і хто взагалі винен у ситуації, що склалася.

Транш, який ми так і не отримали, міг би допомогти Україні вийти на рівень стабілізації економіки, яка після невеликого зростання в минулому році знову знаходиться перед загрозою падіння. Однак тепер ці надії розвіялися, і висновки багатьох економістів невтішні. Зокрема, екс-міністр економіки Віктор Суслов в ефірі радіостанції «Голос Столиці» висловив припущення, що МВФ може взагалі відмовити у наданні цього траншу, якщо прийде до висновку про неплатоспроможність України.

«Україні доведеться доводити, що вона зможе повернути ці кредити. Для цього дійсно будуть додатково посилені якісь показники економічної політики: або знову підвищені податки, або більш уточнено не на користь України в частині продажу землі, лісу-кругляка, ще чогось, тобто Україні доведеться якимось чином переконати Фонд, що вона добуде додаткові джерела грошей, які перекриють втрати від блокади», - зазначив він.

Гірко це визнавати, але зараз Україна - найбідніша країна Європи. За рівнем виробництва валового продукту на душу населення ми вже змістилися на 134-е місце в світі. І не дивно, що транші МВФ дістаються нашій країні все важче. Чесно кажучи, закрадаються сумніви, що в підсумку програма по траншам взагалі буде виконана.

На жаль, в те, що Україна провалила співпрацю з МВФ, сумніватися не доводиться. Якщо говорити про проблеми у відносинах між людьми, у них завжди винні двоє - можливо, хтось більше, хтось менше. У випадку з Фондом аналітики вважають, що велика частина провини лежить на українській владі. Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко зазначає, що проблема, перш за все, країни-позичальника в тому, що вона не хоче проводити структурні реформи у силу цілого ряду причин: тому що це наступ на інтереси політичних еліт, небажання знижувати рівень корупції або т. д.

На думку економіста, саме влада винна в тому, що зараз Україні доводиться позичати гроші тільки для того, щоб платити за старими боргами.

"Брати в борг погано, але значно гірше брати гроші у борг і при цьому не намагатися допомогти собі, а розраховувати, що тобі ці гроші спишуть, або закриють очі. Зрозуміло, що якщо ти нічого не робиш, ти не повертаєшся на шлях сталого економічного зростання - тобі з боргами буде розраховуватися все складніше і складніше. Алкоголік, який не припиняє пити, а бере гроші в борг начебто на отримання якогось освіти, а сам їх пропиває, зрештою погано закінчує", - зазначив експерт.

Виникає логічне запитання: а що далі? Як наш уряд буде доводити МВФ, що Україна все-таки в змозі повернути гроші? Боюся, що нічого нового нас не чекає: влада буде шукати нові джерела в підвищенні тарифів, зниження зарплат, пенсійних обмеження. А на закуску пересічних громадян буде чекати стрибок долара до рівня 30-32 гривні до кінця року. І боюся ще довго українці будуть згадувати нинішніх керівників країни «незлим тихим словом».

Ярослава ГУТКО, економіст