Крим і Донбас ніколи не стануть предметом торгу США з РФ

Міністерство закордонних справ України знову запевняє, що для Сполучених Штатів Америки окуповані українські території – Автономна республіка Крим та окремі райони Донбасу – ніколи не будуть предметом торгу з Російською Федерацією. Про це на брифінгу сказала прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, передає агентство УНІАН.

«Візит (Павла Клімкіна) в Штати був дуже успішним. Були дуже успішні зустрічі з держсекретарем Рексом Тиллерсоном, з (радником з питань національної безпеки в Білому домі Гербертом) Макмастером, і підсумком візиту було фактично те, що Штати чітко заявили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – заявила Беца.

«Сполучені Штати чітко заявили, що Крим і Донбас ніколи не будуть (предметом) обміну і торгу. Штати чітко заявили, що санкції залишаться в силі, поки не буде деокуповані Крим і Донбас, і Штати чітко заявили про те, що вони готові надати нам будь-яку допомогу в плані підтримки реформ і в плані обороноздатності України», – підкреслила прес-секретар МЗС.