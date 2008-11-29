Взрослые игрушки в подарок. Как выбрать правильно?

Есть много способов внести «перчинку» в интимные отношения любящей пары. Интим игрушки, пожалуй, самый яркий, приятный и безопасный из них. Они откроют перед вами огромное пространство неизведанного, где есть масса невероятных удовольствий.

Взрослая игрушка – отличный подарок девушке от любимого на День Рождения, ко Дню Св. Валентина или другому поводу. Но если вы хотите выбрать такой подарок правильно и не расстроить девушку (или жену) - изучите наши советы внимательно.

Что нужно сделать перед покупкой в секс-шопе?

Интимная покупка lovedoctor.com.ua означает, что вы должны хорошо понимать потребности и предпочтения вашей партнерши. Поэтому первое и главное - наблюдайте за своей девушкой или супругой во время близости.

Определите и запомните, какие ласки и виды стимуляции ей нравятся больше всего. Игрушка, которую вы выберете, должна затрагивать зоны, приносящие ей максимальное наслаждение. Если не учесть этого - ваша любимая сделает вывод, что вы невнимательны к ней и не интересуетесь её удовольствием. А отсюда до скандала полшага.

Большинству женщин приносит удовольствие стимуляция клитора. Если игрушка ориентирована на эту «волшебную точку» женского организма - успех вам гарантирован. Отдавайте предпочтение известным производителям. Такие товары изготовлены из гигиеничного медицинского силикона. Они выглядят аккуратно и даже стильно, приятны на ощупь. Красивые интим-аксессуары приятно брать в руки и использовать. Ведь если девушка стеснительная, игрушки не должны ее отталкивать. Это тоже добавит вам «очков».

Чего покупать не нужно?

Ответ здесь очевиден. Но даже при этом многие попадают в ловушку стереотипов и дарят фаллоимитаторы. Но разве он может заменить мужчину?

Также не стоит дарить анальные игрушки. Это можно расценить, как намек на ваши смелые желания. Единственный случай, когда их можно презентовать, - если вы уже пробовали такой вид близости.

Если вы всё-таки решитесь на такой подарок, обязательно добавьте к нему качественную смазку и выберите изящный аксессуар с украшениями.

Оформление подарка

Это ещё один деликатный момент. Если вы уже определились и заказали товар, добавьте к нему что-то романтичное, милое и приятное. Оно не должно быть связано с сексом: шоколад, цветы, конфеты, сувенир или подарочный сертификат. Упаковка подарка должна быть закрытой и красиво декорированной - без пошлостей.