Канада наблизила створення зони вільної торгівлі з Україною

Сенат Канади в другому читанні схвалив ратифікацію угоди між країнами.

Верхня палата парламенту Канади - Сенат - у другому читанні схвалив ратифікацію угоди про створення зони вільної торгівлі з Україною", - повідомила сьогодні прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Сенат Канади підтримав Угоду у другому читанні. «За» - 102 сенатора з 105. Залишилося голосування в третьому читанні і підписання генерал-губернатором», - поінформували в МЕРТ.

Нагадаємо, що 14 грудня 2016 року Канада ратифікувала ЗВТ в Нижній палаті парламенту. Вільна торгівля з Україною повинна бути схвалена у Верхній палаті.

Раніше в МЕРТ повідомляли, що Київ розраховує на ратифікацію Канадою угоди про зону вільної торгівлі з Україною у березні-2017, якщо парламенти обох країн встигнуть її ратифікувати в лютому поточного року.

Як повідомлялося, Угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою має запустити серйозні преференції для вітчизняного бізнесу. Зокрема, канадська сторона звільнить від мита 98% української продукції.