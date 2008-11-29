Где в Киеве хорошая стоматология: как не утонуть в море вариантов

Сегодня в столице столько стоматологических кабинетов и клиник, что глаза разбегаются. Вот только количество еще не значит – качество. Как определить, какая клиника заслуживает доверия, а куда лучше не заходить, объяснили эксперты стоматологии 32Dent.

Когда голову пронзает зубная боль, нет времени сидеть и выбирать – летишь в первую попавшуюся клинику за помощью. Эксперты-стоматологи рекомендуют не ждать, пока «клюнет жареный петух», а подобрать стоматолога заранее. Определившись с выбором, сходите на профилактический осмотр: зубов и клиники. В спокойной обстановке поймете, стоит ли возвращаться сюда повторно или продолжать поиски врача.

Оправданные ожидания – повод вернуться вновь

Сегодня популярны передачи, в которых рассказывают, как определить качество продуктов питания. Эксперты 32Дент предлагают аналогично поступить и с выбором стоматологии.

Что хочет получить пациент:

квалифицированную помощь за разумные деньги;

внимательное и доброжелательное отношение;

минимум неприятных ощущений.

Баллы в пользу клиники и стоматолога

С ожиданиями понятно, но как определить, какой среди десятков вариантов – подходящий? Эксперты помогли разобраться и с этим вопросом.

10 моментов, которые заслуживают внимания:

Сайт в интернете. Сегодня поиски начинают не с беготни по улицам, а у монитора компьютера. Продвинутые клиники об этом знают, поэтому располагают собственным интернет-ресурсом. Сайт – виртуальное «лицо» кабинета, с которого начинается знакомство. Здесь пациент узнает отдаленность стоматологии от дома, виды и стоимость услуг. Возраст клиники. Годы работы говорят о стабильности и надежности. Уровень оборудования и материалов. Грош цена услугам, если пациента усаживают в дребезжащее кресло, а бор-машина гудит так, что душа уходит дальше пяток. Приветствуется специальная техника (радиовизограф, апекслокатор, ортопантомограф). Квалификация дантистов. Заявленный уровень мастерства сотрудников подтверждается соответствующими дипломами и сертификатами. Ведь пациент платит за профессионально оказанную помощь. Наличие лицензии. Стоматология (Киев или другой город), может работать только с действительной лицензией и заключением СЭС. Уровень сервиса. Театр начинается с вешалки, а клиника с администратора. Корректное и компетентное общение по телефону или «вживую» - обязательное условие. Стерильность: одноразовые перчатки на докторах, стерилизация инструментов – защита от инфицирования пациента. Врачи узкой специализации. Поинтересуйтесь, располагает ли стоматология хирургами, ортопедами, терапевтами, протезистами. Отзывы – «говорящий» критерий доверия к клинике. Если не доверяете оставленным репликам на сайте, зайдите в стоматологию и пообщайтесь с реальными пациентами, там получите 100% достоверную информацию. Стоимость в пределах разумного. Выбирайте «золотую середину», избегая слишком низких или завышенных цен.

Не знаете, что взять за пример – зайдите на сайт http://32dent.com.ua/ и проверьте клинику по критериям, названным экспертами. Удачного поиска и здоровых зубов!