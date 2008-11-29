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Где в Киеве хорошая стоматология: как не утонуть в море вариантов
Сегодня в столице столько стоматологических кабинетов и клиник, что глаза разбегаются. Вот только количество еще не значит – качество. Как определить, какая клиника заслуживает доверия, а куда лучше не заходить, объяснили эксперты стоматологии 32Dent.
Когда голову пронзает зубная боль, нет времени сидеть и выбирать – летишь в первую попавшуюся клинику за помощью. Эксперты-стоматологи рекомендуют не ждать, пока «клюнет жареный петух», а подобрать стоматолога заранее. Определившись с выбором, сходите на профилактический осмотр: зубов и клиники. В спокойной обстановке поймете, стоит ли возвращаться сюда повторно или продолжать поиски врача.
Оправданные ожидания – повод вернуться вновь
Сегодня популярны передачи, в которых рассказывают, как определить качество продуктов питания. Эксперты 32Дент предлагают аналогично поступить и с выбором стоматологии.
Что хочет получить пациент:
Баллы в пользу клиники и стоматолога
С ожиданиями понятно, но как определить, какой среди десятков вариантов – подходящий? Эксперты помогли разобраться и с этим вопросом.
10 моментов, которые заслуживают внимания:
Не знаете, что взять за пример – зайдите на сайт http://32dent.com.ua/ и проверьте клинику по критериям, названным экспертами. Удачного поиска и здоровых зубов!
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