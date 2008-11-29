Реальний рівень доходу населення істотно знизився

Незважаючи на підвищення мінімальної зарплати в Україні, реальний рівень доходу населення істотно знизився - тільки за останній місяць показник скоротився на 8,3%.

Відповідні дані оприлюднені на офіційному ресурсі Державної служби статистики.

В розрахунку на одного штатного працівника зарплата зменшилася на 7,2% порівняно з минулим роком - в середньому вона становить близько 6008 гривень. Хоча така сума майже в два рази вище мінімального доходу (3200 гривень), але щоб покрити всі витрати цього не достатньо.

Лідирують за показниками підвищення доходів працівників авіаційної сфери - вони отримують щомісяця 27,252 тисяч гривень. Фінансистам і банківським працівникам нараховують близько 11,092 тисяч гривень, а у сфері комунікацій заробляють від 10 тисяч гривень.

Попит на вакансії кур'єрів істотно знизився, адже їм платять чи не найменше порівняно з іншими: близько 3,328 тисяч гривень.