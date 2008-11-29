Безробіття в Україні зростає другий місяць поспіль

У лютому 2017 року офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентного пункту до 1,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, станом на 1 березня 2017 року в Державній службі зайнятості були зареєстровані 439,3 тис. безробітних.

На 1 лютого 2017 року в Держслужбі зайнятості було зареєстровано 429 тис. безробітних.

Кількість безробітних, що одержали державну допомогу в лютому склало 364,9 тис. осіб, середній розмір допомоги на одного безробітного в цьому місяці – 1923 грн.

Як повідомлялося, в січні 2017 року офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентного пункту до 1,6%.