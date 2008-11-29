Дерево для підлоги - яку породу вибрати?

Дерев'яні підлоги – класичне доповнення до будь-якого дому. Добре зроблені і коректно встановлені підлоги з масиву додають теплоти, характеру і обсягу вашого інтер'єру.

Однак, не всі дерев'яні підлоги однакові. Багато порід, які використовуються у покритті, мають свої особливі характеристики. Розуміння цих характеристик відкриє вам дорогу до вибору по-справжньому підходящих підлог з дерева

Для початку, хотілося б відзначити, що дошка для підлоги (engineered wood floors) та дерев'яні підлоги з масиву (solid wood floors) – це абсолютно різні речі. Існує безліч ситуацій, в яких один тип підійде краще іншого, і навпаки.

Дуб

Найпоширеніше дерево для покриття підлоги – дуб. Дуб в цілому можна розділити на два типи – білий і червоний. У Північній Америці особливою популярністю користується червоний дуб, в Європі ж - білий.

Однак червоний – це назва, але не колір деревини. Яка не була б причина в його назві, червоний дуб – поверхня, яка буде довго радувати своїм зовнішнім виглядом. Завдяки своїй твердості, червоний дуб протистоїть вм'ятинам. Це дуже важлива перевага, особливо якщо ви не плануєте застеляти простір килимом.

Червоний дуб тримає рівне тонове покриття і може прийняти дуже багато кольорів. Може бути світлим чи темним, але його фірмова текстура завжди буде на першому плані. Тому якщо ви любите сильну явну текстуру дерева, дуб – кращий вибір.

Залежно від виробника, підлога Львів пропонується незатонованою, так що ви можете затонувати в потрібний вам колір самостійно. Фабрики часто покривають більш консервативно, відповідно у вас буде більше опцій, якщо ви візьметеся за фарбування самі. Однак, розцінки виробників на покриття в рази нижче і позбавляють вас від безлічі турбот і можливих проблем.

Якість і сконцентрованість текстури – ось кілька характеристик, які впливають на вартість дерев'яних підлог з дуба. Чим більше явна текстура, тим дорожче підлоги.

Переваги дуба: Високий захист від вм'ятин і глибоких подряпин

Особливості дуба: Має чітку і явну текстуру, яка проте може не всім сподобатися

Вартість: середня-висока

Де використовувати: Житловий простір, хол, передпокій, кухня

Ясень

Дуже схожа на дуб порода дерева, проте ясен навіть міцніше. Бейсбольні біти і ручки для садового інвентарю зазвичай робляться з ясеня, - ось лише кілька прикладів, що дають зрозуміти, наскільки це міцна деревина.

Варто відзначити, що заболонь стовбура ясена часто кремового кольору, майже біла, а серцевина ближче до темно-коричневого кольору. Текстура ясена завжди видно, хоча і не так яскраво виражена, як у дуба.

Ясень добре тримає колір покриття. Великою популярністю користується світла підлога з заболоні ясена часто, але все-таки більшість підлог з ясена як правило пофарбовані. Світлий колір і концентрація текстури – ось два чинники зростання вартості даного типу підлоги.

Переваги ясена: Дуже твердий тип дерева

Особливості: Для когось може здатися дуже світлим, дорожче дуба

Вартість: середня-висока

Де використовувати: Житловий простір, хол, передпокій, кухня, ванна

Сосна

Сосна знаходиться на іншому кінці списку твердих порід дерева, технічно сосна і не вважається твердим деревом. Сосна – м’яко-листвяна порода, хоча твердість варіюється в залежності від. Якщо ви купуєте масив сосни для покриття підлоги, переконайтеся в тому, який це вид.

Сосна – дерево з характером. Вона має різні дірки і сучки, часто завдяки їм і популярна. Вкрай важко знайти незайману і чисту дошку, так що краще просто прийняти цей характер.

Серцевина стовбура сосни – саме темне і тверде, що може запропонувати цей вид дерева. Підлоги з серцевини сосни – це ексклюзив і буде протистояти вм'ятин і глибоким подряпинам набагато краще ніж заболонева частина.

Серцевина сосни має натуральний, червонувато-золотий тон. Більшість підлог з серцевини сосни покривають тільки безбарвним маслом. Таким чином, їх захищають від вологи і вони залишаються збереженими на довгий час. З роками, серцевина сосни розвивається в патину, виходить відновлена старовинний підлогу.

Звичайно ж вибір не обмежується виключно серцевиною. Інші види сосни відмінно тримають нанесений тон і часто коштують набагато дешевше ніж підлоги з серцевини стовбура сосни.

Переваги сосни: Оригінальна характерна підлога

Особливості сосни: М'якше інших порід дерев, можуть виникати вм'ятини від важкої меблі

Вартість: низька-висока

Де використовувати: Житловий простір, хол, передпокій, кухня

Бамбук

Підлога з бамбука стала доступною в останні 20 років, за які вона перестала бути чимось унікальним.

Підлоги з бамбука виготовляються за рахунок замочування окремих пасм бамбука разом і потім пресування їх разом під високим тиском. Як підсумок, масив бамбука за характеристиками твердості не поступається дубу.

Бамбук зазвичай покривається в більш світлий тон, ніж він є насправді. Так вдається проявити його текстуру.

Бамбук надзвичайно міцний матеріал, він протримається не менше будь-якої іншої породи. Також бамбук чудово вписується в сучасний інтер'єр, за рахунок своєї модерновості і свіжого вигляду.

Як продукт виробництва, бамбукові підлоги завжди покриті. Якість верхнього шару масла і сполучної речовини впливають на кінцеву ціну. Недорогі підлоги з бамбука можуть бути легко прошкрябані. Комбінація дешевої підлоги з бамбука і великої собаки – рецепт руйнування підлоги.

Переваги: Стійкість

Особливість: Вносить ковток свіжого повітря в простір

Вартість: середня

Де використовувати: Житловий простір, хол, передпокій, кухня, ванна

Клен

Якщо ви шукаєте тверде світле дерево, виберіть клен. Це тип дерева з розмашистою текстурою, більш витонченої ніж у інших порід.

Клен дуже твердий і відмінно витримує вм'ятини, має світлий колів деревини і відмінно демонструє світлу підлогу. Цьому є одне абсолютно природне обгрунтування.

Клен – дерево практично без пор. Воно не може з легкістю, як інші породи, вбирати темні тони. Покритий в темний колір клен виглядає як ніби облитий плямами. Однак це характеристика дерева, а не покриття.

Всі види дерева змінюють колір з часом і клен не виняток -він стає більш жовтим. Це ще одна характеристика, про яку треба пам'ятати.

Чим більш чистий клен, тим він дорожчий. Натуральні недоліки, такі як мінеральні прожилки і сучки найчастіше знижують сорт та ціну кленової підлоги.