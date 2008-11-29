Правильний вибір зеленого листового чаю

Чай, незалежно від свого кольору, займає одне з головних місць у раціоні людини. Чай – це джерело корисних речовин, тонізуючий засіб, здатний зарядити енергією на весь день, також чай служить звичайним доповненням посиденьок на кухні.

Крім звичного чорного чаю все більшу популярність набувають зелені сорти, при цьому розібратися в наявному розмаїтті буває дуже непросто.

Зелений чай відноситься до особливого виду напоїв з чайного листа, при цьому особливість полягає в тому, що чорний і зелені сорти походять з одного і того ж куща, все залежить від обробки сировини. Як правило, для приготування якісного зеленого чаю використовуються пара верхніх листочків куща, в яких, як вважається, саме високий вміст корисних речовин і мікроелементів. Після збору отримана сировина відправляється на обробку, процес якої або повністю виключає ферментацію або вимагає її в мінімальному обсязі.

Тільки свіже листя чайного куща з самої його верхівки може стати в кінцевому підсумку елітним напоєм.

Термін «ферментація» увійшов в ужиток саме з появою на прилавках різних сортів чаю, таких як білий, зелений, бірюзовий та інших. Насправді під цим словом, ховається елементарний процес бродіння. Під час обробки чайного листа при виготовленні чорних сортів він піддається висушуванню і скручуванню, що призводить до порушення структури і виділення соку, який починає бродити в умовах підвищеної вологості. Тривалість ферментації впливає на колір напою надалі. При цьому в процесі ферментації корисні властивості чайного листа не зникають, вони просто змінюються, а от вміст кофеїну значно знижується.

Відсутність процесу ферментації дозволяє зберегти листу його природний зелений колір і надати напою характерний смак і аромат, властивий тільки зеленому чаю. Деякі відзначають, що зелений чай іноді пахне рибою. Цьому є два пояснення:

на думку китайців, найбільш цінні сорти повинні мати ледь помітний рибний запах, що говорить про високий вмісті в ньому білка. Також в сортах чаю, ароматизованих квітками різних рослин, допускається присутність рибного запаху, оскільки квіти мають здатність накопичувати диметіламін, а це саме та речовина, яка дає рибний запах. Для усунення аромату сирої риби китайці застосовують пелюстки квітів жасмину;

у разі наявності різкого рибного запаху слід перевірити термін придатності або ж якість чаю, оскільки для дешевих сортів у вигляді добрива застосовуються відходи рибного виробництва, які можуть надавати напою подібний аромат.

Правильно оброблений чай зберігає свій зелений відтінок в сухому стані.

Правильно приготований і заварений зелений чай не повинен мати сторонніх запахів, крім специфічного насиченого аромату саме чаю.

Як правильно вибрати зелений чай?

Вибір зеленого чаю залежить від двох параметрів, які можна умовно назвати суб'єктивними і об'єктивними. Суб'єктивний фактор при виборі сорту – це бажання та усвідомлення, що хочеться від придбаного продукту. Об'єктивний параметр – відповідність критеріям якості, оскільки зелений листовий чай повинен відповідати нормам і вимогам якості.

При визначенні у своєму бажанні слід зрозуміти, що потрібно від продукту, оскільки все залежить від ступеня обробки. Тривалий процес бродіння призводить до отримання більш насиченого і густого напою, припинений раніше терміну він призведе до збереження в чаї комплексу наявних амінокислот і вітамінів груп С і РР. Серед простих людей, які тільки починають занурення в світ чаю, всі сорти, що відрізняються від звичного, традиційного чорного напою, прийнято називати зеленими. По-справжньому ж зелений чай той, інтенсивність ферментації якого складає всього 3%. Це чайний лист, в якому процес окислення був перерваний відразу ж після збору. До числа найбільш відомих сортів справжнього зеленого чаю належать Сіху Лунцзін, Дунтін Білочунь, Люань Гуапянь, Синьян Маоцзянь, Тайпин Хоукуй. Серед даних сортів слід окремо виділити Лунциз і Маофен, які є ідеальним варіантом для першого знайомства з зеленим чаєм, оскільки не так вимогливі до процесу заварювання і допускають помилки при дотриманні температурного режиму води.

До числа найбільш ферментованих сортів (рівень ферментації становить 50%), відноситься чай улун, який також вважається зеленим, хоча насправді він є бірюзовим сортом. Улун або оолон відрізняється насиченим ароматом, в якому присутня виражена парфумерна нота, при заварюванні поступово зміняється від олійних нот до солодких фруктових відтінків. Даний чай варто заварювати при самій високій температурі води приблизно в 90 градусів, що дасть можливість повністю розкритися напою.

Найпростішим способом вибрати найбільш оптимальний сорт, є відвідування спеціалізованого магазину coffee-man.ua, що торгує справжніми сортами зеленого чаю. Грамотний консультант детально розповість про всіх сорти і нюанси вибору. Об'єктивним параметром вибору зеленого чаю є його якість.

Головним критерієм якості зелених сортів чаю є його колір. Найчастіше правильно приготований чайний лист в сухому стані зберігає помітний зелений відтінок. Градація зеленого може варіюватися від сріблястого з невеличким тьмяним блиском до темно-зеленого. Відтінок буде залежати від конкретного сорту. Якщо лист занадто темний, то це може бути свідченням його перегріву в процесі обробки, що служить показником неякісного продукту, оскільки такий чайний лист не принесе користі. Вважається, що найбільш якісні сорти зеленого китайського чаю мають фісташковий колір.

Ще одним важливим параметром, що визначає якість зеленого чаю, є час року, коли він був зібраний. Цей показник безпосередньо впливає на смак заварки. Чайний лист, зібраний в весняний період, додасть готовому напою солодкуватий присмак, а річний урожай буде віддавати ледь помітною гірчинкою. Свіжим вважається чай зібраний у поточному році, при зберіганні сухого продукту більше року він вважається вже старим.

Якісне зберігання передбачає вологість в межах від 3 до 6%. При цьому умови вологості для чаю такі самі, як і для будь-яких сухих продуктів. Чим більша вологість, тим гірше продукт. При досягненні вологості до 20% зелений чай починає пліснявіти, що робить його шкідливим для споживання. З'ясувати ступінь вологості чаю дуже просто, достатньо взяти кілька листочків і спробувати перетерти їх пальцями. Зайва ламкість або швидке перетворення в пил говорить про те, що заварка пересушена або дуже довго зберігалася.

В процесі вибору упакованого чаю необхідно звертати увагу на цілісність пачки, присутність логотипу виробника, повної назви фірми виробника та її адресу, країну походження чаю, сорту, маси і дати виготовлення.