Сучасна чоловіча вишиванка – стиль і традиції

Етнічна мода стає гідною конкуренткою багатьом сучасним напрямкам стилю. Безумовно, не весь національний одяг можна адаптувати до вимог, що пред'являються до сучасного вбрання, але це не має відношення до українського костюму.

У більшості людей образ українця визначається сукупністю національних зачіски і костюма, основним атрибутом якого є вишита вручну сорочка або вільна сорочка – вишиванка.

Що таке вишиванка і як її носити

Сьогодні дизайнери зі світовою популярністю застосовують елементи української вишивки у своїх колекціях, описати речі з яких можна з допомогою модного терміну must-have, що в перекладі з англійської означає – «треба мати». Так ось вишиванку дійсно must-have сучасному українському чоловікові.

Якщо покупка вишиванки тільки планується, корисною буде інформація про символіку орнаментів і кольорів, а також про те, куди, до чого надіти і де придбати цю річ для свого гардеробу.

Типи візерунків на вишивці сорочки часто залежать від того, кому вона призначається: чоловікові, юнакові чи хлопчику. Зображення води і сонця, як символів добра, найчастіше наносять на дитячі сорочки. Різні візерунки з елементами хмелю традиційно вишивають на сорочках для молодих чоловіків, оскільки, хміль є весільною символікою і уособлює молодість і любов. Зображення дуба, маків -привілей вишиванок для зрілих чоловіків. Досить затребувані сьогодні і геометричні візерунки.

Вишиванки для чоловіків традиційно бувають в білому і чорному кольорах, у зв'язку з чим, виглядають красиво і благородно. Враховуючи цю універсальність, відповідь на питання про те, до чого одягнути вишиту сорочку дуже простий – чоловіча вишиванка підходить практично до всього гардеробу.

Як вибирати цей тип одягу

Звичайно, при виборі вишиванки необхідно враховувати загальні правила пропорцій і кольоротипу.

До яскравої зовнішності потрібно підбирати сорочку з різнобарвним насиченим орнаментом, тоді як спокійну зовнішність можна прикрасити вишивкою з півтонами.

Сьогодні на хвилі національно патріотизму вишиванку носять навіть з брючним костюмом, додаючи йому оригінальності, а вже поєднанням зі светрами і полуверами вже давно нікого не здивувати.

Способів носіння вишиванки також вистачає. Її можна одягти поверх штанів, так і заправити в джинси, а також перев'язати кромкою.

Якщо вам до вподоби вишиванки з яскравим візерунком, зупиніть свій вибір на джинсах класичної забарвлення без додаткових декоративних елементів або брюках в бежевих тонах. До такого поєднання буде доречний і в'язаний кардиган темно – синього або сірого кольорів. Можна носити сорочку з яскравим поясом в тон візерунку на ній.

До стриманої вишиванці з гладкого матеріалу, навпаки, варто одягнути яскраві штани. Красиво виглядає червона або біла вишиванка в поєднанні з чорними брюками в діловому стилі.

Питання про те, куди можна одягнути вишиванку, часто передує купівлі цієї оригінальної сорочки. При тому, що приводів, за якими можна одягнути вишиванку, предостатньо. Найчастіше сорочку з вишивкою набувають до якоїсь конкретної події і, якщо не продумати перед покупкою всі варіанти використання вишиванки, вона може так і провисіти в шафі після одноразового використання.

Різні урочистості послужать чудовою можливістю надіти розшиту сорочку і виглядати гідно. Чоловіча сорочка з вишивкою в українському стилі буде доречна на тематичному дні народження, національному гулянні або церковному святі, музичному фестивалі, ярмарку і вечірці, не кажучи вже про весілля і фотосесії.

Знахідкою для молодих українців, що бажають підтримувати національні традиції стали футболки, стилізовані під вишивку. Вишиванки для хлопчиків також досить популярні, оскільки, вишита нарядна сорочка, будучи універсальною, використовується і для хрестин і для ранків, а також у повсякденному житті як ошатною і красивою одягу.

Питання, де купити вишиванку, сьогодні вже не є актуальним, так як величезна кількість магазинів пропонують традиційний український стрій.

Забобони людей в одязі

Українці вірять, що можна одягати чужу вишиванку, оскільки, в такому випадку, можна взяти на себе чужу долю. Тому, не дивлячись на достаток пропозицій, вибирати вишиванку потрібно виключно для себе і з тим орнаментом, який підходить саме вам, а це можливо лише там, де якістю і різноманітності асортименту надають особливе значення.

Зараз можна придбавши чоловічі вишиванки заготовки, власноруч вишити собі визирунок навіть не маючи наваків шиття здивувавши цим знайомих.

Не залежно від того, чим є вишиванка для її володаря, частиною гардеробу або даниною традиціям і пам'ятної річчю, в будь-якому випадку, вона несе в собі заряд позитиву, радості і свята і стане прекрасним придбанням.