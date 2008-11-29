Три партії заявили про об'єднання

У четвер, 16 березня, політичні партії "ВО "Свобода", "Національний корпус"(колишній "Азов") і "Правий сектор" підписали документ про об'єднання під назвою "Національний маніфест" для досягнення політичних цілей. Про це повідомляє прес-служба "Свободи", передає інформаційний портал 24.

Згідно з повідомленням партії, "Національний маніфест" – це стратегічний план розвитку української держави.

“Ми зібралися, щоб задекларувати української нації: є консолідована сила українських націоналістів, і ми не дамо грабувати державу. Ми не дамо баригам та олігархам знищити Україну. Ми не дамо Москві або будь-якому іншому забирати нашу територію і змінювати нашу державну карту", – йдеться у заяві "Свободи".

Там зазначили, що цей план вдасться реалізувати, коли влада буде належати націоналістам. Політики стверджують, що вже мають певні напрацювання у вигляді законопроектів, "однак нинішня влада не здатна їх прийняти".

Зокрема, згідно з текстом маніфесту, його підписанти планують спрямувати зусилля України на створення Балто-Чорноморського Союзу, повернути ядерний статус, розірвати дипломатичні відносини з Росією, дозволити громадянам володіти вогнепальною зброєю.

Партії також планують посилити кримінальну відповідальність за корупцію, вести ефективну боротьбу з нелегальною міграцією, створити єдину помісну церкву з центром у Києві і культивувати в Україні традиційні цінності.

Зазначимо, що політики також обіцяють ввести процедуру імпічменту Президента України і відкликання депутатів, запровадити виборність суддів та місцевих чиновників.