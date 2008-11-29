Киевские новости повествуют о культурном и социальном развитии в жизни горожан

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации от 2017 года, в столице возводится многоэтажный жилой дом для медицинских работников. Строительство производится в Печерском районе столицы на участке площадью 1,8 гектар. Планируется, что дом будет рассчитан на 550 квартир, высотой в 24 этажа, с подземным паркингом.

В Киеве открывается выставка-продажа работ и картин западного и восточноевропейского направлений классического искусства XVI-XIX веков. Примечательно, что на выставке можно приобрести старинные работы известных украинских и русских художников, в частности Николая Пимоненко, Сергея Васильковского, Владимира Орловского и других. Организаторы выставки сообщают, что коллекция содержит работы музейного уровня.

Как сообщают Киевские новости, планируется в городских троллейбусах сделать бесплатный Wi-Fi. Отныне бесплатный доступ к сети интернет установят в десяти машинах, работающих на самых продолжительных маршрутах столицы, проходящих через центр. Благодаря усилиям предприятия «Киевпастранс» и Сбербанка, проезжая через Святошинский, Шевченковский и Подольский районы, пассажиры смогут воспользоваться сетью. А чтобы узнать, в каких троллейбусах можно ожидать данную услугу, обращайте внимание на специальные информационные таблички«Free Wi-Fi». Такой проект, по мнению создателей, позволит нашим пассажирам эффективно планировать свои поездки, оперативно узнавать новости, а также иметь возможность отслеживать ход городского транспорта и не попадать в пробки.

Не обошли внимание киевские новости и место жительства диких животных в столице. В Киевском зоопарке планируется переоборудовать множество клеток, отказавшись от традиционного формата в пользу вольеров. Такое преобразование обещает сделать жизнь животных более комфортной и уютной, приблизив ее к природным условиям, а посетителям позволит получить лучший обзор и наблюдения за братьями нашими меньшими.

Материалы, из которых должны соорудить новые жилища для животных, должны быть исключительно природными и натуральными: камни, дерево, стекло. Сам зоопарк тоже переоборудуют, организовав для посетителей интересные маршруты и разбив на специализированные зоны: экспозицию, рекреацию, научно-исследовательский и хозяйственный сектор.

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