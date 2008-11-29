Весняні роботи в полі

У сільському господарстві догляд за культурами – процес практично безперервний.

Окремого догляду вимагають озимі культури:

проводиться прибирання з полів каміння, яке вичавлене морозом на поверхню;

розпушення міцної кірки на поверхні землі. Це забезпечить необхідний повітрообмін для насіння;

відведення застояної води з полів. Надлишок вологи згубний для багатьох культур, що призводить до загнивання кореневої системи і може значно знизити врожайність посівів;

очистка вільних земельних площ від моху, чагарників, наносного піску.

Вегетація озимих починається в першій декаді квітня, підживлення необхідно провести у другій декаді, забезпечивши достатнє надходження азоту. Він необхідний для правильного формування колосків ( цей процес відбувається дуже швидко). Якщо в грунті спостерігається нестача азоту, то колос залишиться недорозвиненим горбком і відімре. Друга підгодівля проводиться через два-три тижні після першої, маленькими дозами. Саме в цей час відбувається активний набір вегетативної маси і знову виникає загроза для правильного формування колоса.

Для того, щоб забезпечити гідний урожай ярих, необхідно починати підготовчі роботи:

насамперед, поповнення мінеральних і органічних речовин у грунті, добриво грунту гноєм (оправка завезеного раніше і підвезення нового);

проведення заходів, спрямованих на підготовку полів до посіву;

очищення, сортування насіння для посіву;

засівання ґрунтів;

проводиться взмет полів, які перебували під паром (вони не засівалися в минулому сезоні);

заорювання привезеного гною;

комплексні заходи, спрямовані на винищення шкідників: слимаків, бурякового жука та інших.

Одночасно з цими роботами, що проводяться інші, знайомі кожному садівникові і городникові:

розробляються родючі ґрунти з подальшим добривом;

в теплицях, парниках, на відкритих грядках висівають розсаду;

висаджуються насіннєві рослини, бульби;

влаштовуються ловчі купи (для личинок травневого хруща).

Для фермерів та жителів сільської місцевості, весна, в першу чергу, час підготовки грунту для посіву.

Тому особлива увага приділяється техніці та інструментам, які допомагають правильно підготувати грунт, щоб не сумніватися в одержанні гарного врожаю.

Перед початком посівної необхідно відремонтувати сільськогосподарську техніку, провести технічний огляд. Це стосується, в першу чергу, ґрунтообробної та посівної техніки. Від того, наскільки готовий парк техніки, залежить швидкість і продуктивність планованих робіт.

Велике значення для будь-якого фермера представляють культиватори КПС – voshod.ua, які здатні обробляти по п'ять рядів під час посіву різних культур. Сучасні культиватори відрізняються міцністю, надійністю і простий в експлуатації. Вони використовуються також для обробки грунту під парами і можуть застосовуватися в різних кліматичних зонах, працювати і не перекидатися на схилах. Крім цього, продумана конструкція надійно захищає різні елементи від рослин, які часто забивають культиватор під час використання.

Поряд з озимими та ярими, засіваються інші сільськогосподарські культури: різні сорти капусти, буряків, кукурудзу.

Навесні так само засівають поля культурами для подальшої заорювання: сидерати. Вони вирощуються для подальшого збагачення ґрунту мінеральними речовинами, органікою, азотом. Сидеративные рослини покращують структуру грунту, мають санітарне вплив на грунт, затінюють її, приваблюють корисних комах (запилювачів). До таких рослин належать представники родини бобових, хрестоцвітих, злакових, гречаних, складноцвітих.

Обсяг робіт на полях весною дуже великий і різноманітний, але від того, наскільки грамотно і своєчасно вони будуть виконані, залежить успіх всього підприємства.