Противоречия использования косметологических процедур

Очень часто в интернете встречается информация о том, какой вред от косметологических процедур может быть получен организмом человека. К сожалению, большинство девушек относятся к этой информации не насколько серьезно, как хотелось бы. Причинами этого являются как общая легкомысленность по отношению к своему здоровью, так и наличие чрезмерного количества информации о побочных эффектах. Потребитель просто теряется в потоках новостей и не может отличить истину ото лжи. В условиях невозможности выделить советы, которым стоит следовать, представительницы прекрасного пола просто решают не следовать никаким советам вообще.

Важным изменением в вопросе побочных эффектов косметологии стало обязательное информирование клиента и получении его согласия на выполнение манипуляций. Согласно этому, никакие косметологические манипуляции не могут проводиться без предварительного предоставления информации о возможных негативных последствиях, что должно быть засвидетельствовано в письменном виде.

Среди косметологических методик, на которые хотелось бы обратить внимание, выделим:

инокуляции Диспорта и Ботокса;

плазмолифтинг;

биоревитализация.

Введение токсина ботулизма

Применение инъекций на основе действующего вещества под названием ботулинический токсин показывает неоспоримое влияние на организм человека. В нем можно выделить как положительные стороны, так и ряд спорных моментов.

В первую очередь следует понимать: введение подобных веществ может после временного омоложения вызывать слишком раннее старение кожи в будущем. Этот факт является широко известным и часто обсуждается на научных конференциях для дерматологов и косметологов. Многие из них уже успели на собственном опыте заметить активизацию процессов старения у клиентов, пользующихся услугами на протяжении 5 и более лет.

Еще одним спорным моментом является непредсказуемость силы аутоиммунной реакции на препараты Диспорт и Ботокс. Кроме того, следует учитывать, что любые инокуляции нельзя делать в одну зону слишком много раз. Это чревато фиброзом тканей.

Среди людей, которым мы можем однозначно порекомендовать вводить диспорт в Алматы – представительницы женского пола, обладающие финансовой возможностью позволить себе пластическую операцию в будущем. Причина этого – чрезмерное истощение клеток организма при длительном применении ботулотоксина. Кроме того, начинать применение стоит после 50 лет.

Вливание аутоплазмы

Решаясь на плазмолифтинг, стоит помнить о чрезвычайной опасности операций с кровью и возможности заражения опасными инфекциями типа ВИЧ или гепатит. В принципе, это является самым важным моментом, который необходимо принимать во внимание. Манипуляции с плазмой могут улучшить состояние кожи, но всецело ухудшить жизнь по понятным причинам.

Омоложение гиалуроновой кислотой

Процедура биоревитализации предполагает введение гиалуроновой кислоты, что позволяет избавиться от основных проблем с кожей представительницам любых возрастных групп. Но нужно брать во внимание, что подобные инъекции могут в следствии способствовать возникновению проблем с иммунной системой. Самое страшное скрывается в частой неосведомленности клиенток о патологиях их иммунитета. Именно поэтому девушкам, для которых биоревитализация в Алматы стала неотъемлемой частью жизни, мы рекомендуем регулярно проходить обследование организма у врача иммунолога.

В заключение стоит отметить, что, прибегая к любым косметологическим вмешательствам инъекционного характера, необходимо понимать, что отказ от подобных методов ухода в дальнейшем будет невозможным. Помните об этом, и пускай Ваша молодость радует окружающих долгие годы!