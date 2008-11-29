Квартиры в Черновцах

В условиях рыночной экономики, когда именно спрос рождает предложение, увеличение объемов и темпов гражданского строительства – жилья и объектов социально-культурного назначения – знаменует собой подъем экономического развития региона. С одной стороны, именно развитие промышленности, торговли, образования и культуры характеризуются потребностью в притоке квалифицированных кадров в города. С другой – наличие постоянной высокооплачиваемой работы дает возможность приобретения жилья в частную собственность, ведь для жителей нашей страны исторически сложился приоритет собственного жилья над арендным. И многочисленные новостройки во всех районах нашего города дают возможность из многих вариантов выбрать наиболее приемлемый по расположению, удобству, развитию инфраструктуры и транспортного обслуживания и купить квартиру.

Черновцы на современном этапе своего развития раскрывают свой потенциал как промышленный, культурный, образовательный и духовный центр региона, и потому стремительное развитие рынка нового жилья в нашем городе совсем не удивительно. Преимущества покупки жилья в новостройках по сравнению со вторичным жильем очевидны.

За последние десятилетия технологии возведения жилья претерпели значительные усовершенствования, были разработаны и внедрены новые архитектурно-конструкторские решения, технологические методики строительства, и потому существенно сократились темпы возведения домов. Вместе с тем, применение вновь разработанных современных материалов для строительства и отделки позволили существенно повысить качество возводимого жилья по таким параметрам, как энергоэффективность и шумоизоляция. В настоящее время купить квартиру в Черновцах можно в одном из многочисленных уже построенных или еще возводимых жилых комплексах, и лишь личные представления покупателя о комфортном современном жилье помогут сделать ему свой выбор.

Такая квартира может быть сразу готова для проживания (вариант «под ключ») или покупатель предпочитает пространство со свободной планировкой для дальнейшей дизайнерской отделки интерьера, дом расположен вблизи основных транспортных магистралей города или это комплекс «с видом на природу», благоустройство территории включает в себя только детскую площадку парковку во дворе или к дому прилагается организованный паркинг – все эти варианты и множество других предлагаются в настоящее время. Помимо всего прочего, квартира в Черновцах – это выгодное вложение капитала, ведь недвижимость в туристическом центре с развитой экономикой всегда будет в цене.