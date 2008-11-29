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Как выбрать принтер для дома?
В эру информационных технологий - цифровые файлы являются неотъемлемой частью жизни, однако "традиционные" бумажные носители не теряют своей актуальности. Принтер в доме – удобство, которое Вы можете себе позволить! Вы сможете в любой момент распечатать нужный документ, не выходя из квартиры. Планируя купить принтер - не слишком торопитесь. Ошибка в этом вопросе способна отрицательно сказаться на качестве финального продукта, а также значительно усложнить работу. Для начала разберем по полочкам существующие виды устройств, их минусы и плюсы.
В настоящее время на рынке представлены 2 системы печати:
Струйный принтер
Этот тип машины заслуженно можно считать оптимальным выбором для домашнего использования, выделите время и ознакомьтесь с описанием и характеристиками всех моделей. Данные машины имеют разрешение 300 DPI. Они подходят как для монохромной, так и для цветной печати. Если вы хотите приобрести струйный принтер для распечатки фотографии, то этот неплохой цветной принтер даст возможность получить высококачественный результат.
Преимущества:
Недостатки:
Лазерные устройства печати
Разрешение лазерных принтеров - от 1200 DPI и вплоть до 2400 DPI. Такой принтер будет полезен для тех, кто печатает в больших количествах и практически все модели отличаются наибольшей экономичностью в процессе эксплуатации. Отпечаток на бумаге имеет насыщенный чёрный цвет.
Монохромный лазерный принтер широко распространен на рынке и его лучше использовать для распечатки простых текстовых файлов, в которых нет сложных изображений и графиков.
Цветной лазерный принтер используется преимущественно для рисунков и диаграмм. Его непременно стоит приобретать, если Вы располагаете средствами на его покупку. Однако, важно помнить, что этот вариант наиболее приемлем для офисного применения.
Преимущества:
Недостатки:
Многофункциональные устройства
Основное достоинство этих моделей заключается в том, что они объединяют в себе обширные функции:
МФУ - это струйные принтеры, они отличаются универсальностью, небольшими габаритами, отличной ценой и удобством эксплуатации. Вам будет выгоднее купить именно многофункциональное устройство, а не все девайсы по отдельности, и тем самым рационально подойти к своему личному пространству.
Теперь вы знаете всё и вот здесь можете выбрать принтер в соответствии с потребностями.
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