Как выбрать принтер для дома?

В эру информационных технологий - цифровые файлы являются неотъемлемой частью жизни, однако "традиционные" бумажные носители не теряют своей актуальности. Принтер в доме – удобство, которое Вы можете себе позволить! Вы сможете в любой момент распечатать нужный документ, не выходя из квартиры. Планируя купить принтер - не слишком торопитесь. Ошибка в этом вопросе способна отрицательно сказаться на качестве финального продукта, а также значительно усложнить работу. Для начала разберем по полочкам существующие виды устройств, их минусы и плюсы.

В настоящее время на рынке представлены 2 системы печати:

лазерная технология с использованием картриджа с тонером;

струйный способ, краска на чернильной основе.

Струйный принтер

Этот тип машины заслуженно можно считать оптимальным выбором для домашнего использования, выделите время и ознакомьтесь с описанием и характеристиками всех моделей. Данные машины имеют разрешение 300 DPI. Они подходят как для монохромной, так и для цветной печати. Если вы хотите приобрести струйный принтер для распечатки фотографии, то этот неплохой цветной принтер даст возможность получить высококачественный результат.

Преимущества:

минимальный уровень шумности;

скорость прогрева;

невысокая стоимость чернильных картриджей;

относительно низкая цена;

прекрасное качество.

Недостатки:

быстрый расход материалов (будет необходима замена после печати нескольких сотен страниц);

нуждается в постоянном функционировании: чтобы избежать засыхания чернил важно осуществлять печать, как минимум, раз в неделю.

Лазерные устройства печати

Разрешение лазерных принтеров - от 1200 DPI и вплоть до 2400 DPI. Такой принтер будет полезен для тех, кто печатает в больших количествах и практически все модели отличаются наибольшей экономичностью в процессе эксплуатации. Отпечаток на бумаге имеет насыщенный чёрный цвет.

Монохромный лазерный принтер широко распространен на рынке и его лучше использовать для распечатки простых текстовых файлов, в которых нет сложных изображений и графиков.

Цветной лазерный принтер используется преимущественно для рисунков и диаграмм. Его непременно стоит приобретать, если Вы располагаете средствами на его покупку. Однако, важно помнить, что этот вариант наиболее приемлем для офисного применения.

Преимущества:

высочайшая скорость;

высшая степень производительности: одной заправки хватает до 2000 листов;

низкий уровень шума;

нет необходимости в особом уходе;

отпечатки более стойкие к влаге и выцветанию;

в результате Вы получаете качественные цветовые и чёрно-белые отображения.

Недостатки:

сравнительно высокие расценки;

требовательность к свойствам и состоянию бумаги;

качество распечатанных картинок ниже, чем при струйной печати.

Многофункциональные устройства

Основное достоинство этих моделей заключается в том, что они объединяют в себе обширные функции:

сканера;

принтера;

копира;

факса.

МФУ - это струйные принтеры, они отличаются универсальностью, небольшими габаритами, отличной ценой и удобством эксплуатации. Вам будет выгоднее купить именно многофункциональное устройство, а не все девайсы по отдельности, и тем самым рационально подойти к своему личному пространству.

Теперь вы знаете всё и вот здесь можете выбрать принтер в соответствии с потребностями.