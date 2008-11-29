В'ячеслав Кантор: "Росія і США як ніколи далекі один від одного з питань роззброєння"

Президент Люксембурзького форуму В'ячеслав Кантор закликає Росію і США до якнайшвидших кроків з подолання «затяжної кризи» в ядерному роззброєнні.

Своє бачення ситуації, що склалася у сфері ядерного роззброєння та нерозповсюдження, а також рекомендації щодо подолання кризи, що виникла оприлюднили експерти Міжнародного Люксембурзького форуму за запобігання ядерної катастрофи. Висновки та пропозиції експертів викладені в декларації, підготовленої за підсумками засідання Наглядової ради форуму, що відбувся 6-7 грудня 2016 року в Лондоні.

У відносинах провідних ядерних держав – Росії та США – президент Люксембурзького форуму В'ячеслав Моше Кантор позначив відразу кілька ключових питань, в яких країни не можуть досягти консенсусу. Це розробка і розгортання систем ПРО, розробка і випробування новітніх високоточних систем звичайних озброєнь великої дальності, обмеження достратегічних ядерних озброєнь, немілітаризація космічного простору, а також скорочення і обмеження звичайних збройних сил в Європі. В якості негативних наслідків загострення російсько-американських відносин, В'ячеслав Моше Кантор назвав призупинення виконання угоди від 2000 року про утилізацію плутонію і програми наукового співробітництва в галузі ядерної енергетики. На думку президента Люксембурзького форуму, це останні елементи співробітництва держав по забезпеченню безпеки і безпечної ліквідації ядерних озброєнь і матеріалів, та їх припинення викликає жаль.

На тлі чергового випробування балістичної ракети в Північній Кореї і загострення Ірано-Ізраїльських відносин експерти Люксембурзького форуму назвали стан сфери контролю над ядерною зброєю «продовженням поглиблення кризи». На думку експертів, процес переговорів щодо контролю над озброєннями опинився в затяжному глухому куті, при цьому все більше країн позиціонують ядерну зброю як гарантію національної безпеки. Подібне ставлення викликає занепокоєння, і позитивною тенденцією можна вважати лише прагнення міжнародного співтовариства, акцентувати увагу на катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї, а також те, що більшість держав підтримує ідею серйозних багатосторонніх переговорів, спрямованих на побудову без'ядерного світу.

Один з пунктів декларації присвячений ситуації навколо іранської ядерної програми. Як підкреслив президент Люксембурзького форуму В'ячеслав Кантор, пріоритетом для світової спільноти має стати контроль над виконанням всіма сторонами Спільного всеосяжного плану дій належним чином. «Сторони повинні вести конструктивний діалог, щоб Іран залишався державою, що не володіють ядерною зброєю, і не поновлював сумнівну діяльність в ядерній області після закінчення терміну домовленостей», - підкреслив В'ячеслав Кантор.

В якості першого кроку по виходу зі сформованого в сфері ядерного роззброєння кризи експерти Люксембурзького форуму називають необхідність визнання всіма країнами того, що «ядерна війна не повинна бути розв'язана і в ній не може бути переможців». На думку авторів декларації, ядерні держави та їх союзники повинні відмовитися від неприйняття будь-якого процесу багатосторонніх переговорів про побудову світу, вільного від ядерної зброї. «Введення повної заборони на володіння ядерною зброєю потребує складного і тривалого процесу переговорів, але немає очевидних причин для того, щоб такий переговорний процес не міг би бути розпочато вже зараз», - вважають члени Наглядової ради форуму.

«Ми закликаємо керівників США та Російської Федерації зробити всі необхідні зусилля для подолання нинішньої кризи в області контролю над ядерною зброєю і досягнення реального прогресу в самому недалекому майбутньому», - закликають, насамкінець, автори документа.

Документ під назвою «Забезпечення прориву в галузі ядерного роззброєння та нерозповсюдження» буде представлений лідерам провідних держав, офіційним особам та авторитетним міжнародним організаціям, які займаються проблемами ядерної безпеки.