Как снять квартиру: хитрости и уловки

Приобретение жилья не всем по карману. Кроме того, существует немало жизненных ситуаций, когда необходимо именно на время снять квартиру, а не заниматься поисками постоянного жилья. Проще всего разместить объявление с заголовком «Сниму квартиру» и ждать пока предложение найдет вас первым. Но это малоэффективно.

С чего начать

Первое, что следует определить, это на какой период вы планируете снимать квартиру. Несколько дней или значительно продолжительный срок? От этого зависят дальнейшие действия. Но есть несколько и общих правил.

Никогда не ориентируйтесь на опубликованные фотографии. Очень часто, перед вами совсем не то жилье, либо оно снято давно, или просто удачный ракурс. По возможности, лучше лично убедиться прежде, чем договариваться с арендатором. Самый простой способ проверки – используйте Google-поиск по картинкам. Возможно, изображения взяты из сети. Никогда не вносите задаток, пока не окажетесь в самой квартире и не убедитесь, что у владельца действительно есть законное право распоряжаться данной недвижимостью. Аналогично, не платите наперед за выдуманные услуги, вроде «просмотр квартиры» или услуги агента. Вы можете никогда сюда больше не попасть. Подписывать договор следует только с владельцем квартиры. Никаких соглашений с агентствами, если они не являются владельцами, не рекомендуется.

Краткосрочное жилье

С этим сегментом все более-менее просто. Вам необходим свой «уголок» на несколько дней. Что важно:

наличие интернета;

горячая вода;

парковка;

удобное расположение в городе;

возможность содержать животных, курение и т.д.;

условия съема.

Кроме последнего пункта, все предельно ясно. Относительно условий сдачи недвижимости в аренду, желательно подписание договора, так как без него, вы рискуете в тот же день оказаться на улице. Тем не менее, многие арендодатели отказываются от таких условий, не желая платить налоги или по другим причинам. Тут вы полагаетесь уже исключительно на интуицию.

Посуточное жилье предоставляется, традиционно, с 12-00 на момент въезда. Освободить квартиру необходимо до 12-00 дня выезда. Но все условия можно оговаривать в частном порядке, ведь речь не о гостинице.

Долгосрочные перспективы

Поиск квартиры на продолжительный срок требует большего количества усилий и времени. Если вы не готовы переплачивать лишние деньги, то будьте готовы к тому, что нескольких дней будет недостаточно с момента старта поиска до заселения. Это целая работа и начинать необходимо с публикации собственного объявления. Газеты ушли в прошлое, так что в нашем распоряжении такие инструменты:

профильный сайт по аренде недвижимости;

доска объявлений;

паблики в социальных сетях;

расклейка объявлений в желаемом районе.

Как и в любой работе, чем больше охват, тем выше шанс на успех. Так что здесь все зависит от вас напрямую.

Второй этап – обзвон предложений (где их искать, вы уже знаете) и, возможно, обращение в агентство недвижимости. Последний вариант потребуется, если предложения разлетаются, как горячие пирожки, и вы просто не успеваете реагировать. Также, это дополнительная защита, если агентство на слуху, а не контора-однодневка. Подписание договора – отличный способ защиты, но он требует визирования у нотариуса. Так вы точно себя обезопасите. Стоимость услуг агента по недвижимости обойдется вам примерно в половину ежемесячной платы за квартиру. В остальном, выбор квартиры аналогичен поиску посуточного жилья. Будьте бдительны и сможете обезопасить себя от афер либо банальных переплат «за воздух».