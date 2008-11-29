Європарламент проголосує за безвіз для українців 6 квітня

Європейський парламент 5 квітня проведе дебати про надання Україні безвізового режиму, а на наступний день відбудеться голосування.

Про це йдеться в порядку денному ЄП на 3-6 квітня 2017 року, передає українська служба ВВС.

За прогнозами експертів, проблем із схваленням безвіза не виникне.

Після голосування Європарламентом рішення повинні узгодити посли ЄС, а далі Рада ЄС остаточно затвердить законодавчу ініціативу в середині травня.

Після цього документ підпишуть і опублікують в офіційному журналі ЄС. Безвізовий режим запрацює через 20 днів після публікації.

Відзначається також, що це рішення, швидше за все, не зможуть прийняти до президентських виборів у Франції, які відбудуться 7 травня. У Франції побоюються, що надання безвіза Україні до виборів може дати додаткові аргументи представників правих сил.