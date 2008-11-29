Створять Єдиний електронний держреєстр військовозобов'язаних

Верховна Рада прийняла закон "Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних". За відповідний закон (№2504а) проголосували 236 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, передає інформаційне агентство УНІАН.

Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Винник (фракція «БПП») зазначив, що такий електронний реєстр «це фактично дублювання тих даних, які зараз зберігаються на паперових носіях у військкоматах». Він нагадав, що у багатьох військкоматах «ці дані просто фізично були відсутні в 2014 році, коли почалася російська агресія, можливо, вони були кимось свідомо знищені, щоб ми не могли належним чином сформувати армію».

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не буде голосувати за даний законопроект, оскільки вважає, що в країні, де є корупція, існує велика ймовірність, що «база даних стане доступна окупантові і ми молодих хлопців передамо в руки агресора».

Законом визначено, що основними завданнями Реєстру є ведення військового обліку громадян України – військовозобов'язаних (призовників); планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом; інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомості про військовому обліку.

Основними засадами ведення Реєстру є обов'язковість державної реєстрації, тобто відомості про військовозобов'язаних (призовників) незалежно від місця їх проживання чи перебування підлягають внесенню до Реєстру; повнота інформації – тобто держава гарантує повноту відомостей Реєстру військовозобов'язаних (призовників), їх коректність, а також ведення бази даних Реєстру в єдиному форматі; однократність внесення відомостей до Реєстру – військовозобов'язаний (призовник) може бути включений до Реєстру лише один раз.

У законі сказано, що держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру, його апаратного чи програмного забезпечення. Законом визначено, що володіє Реєстром Міністерство оборони України, а розпорядником Реєстру є Генеральний штаб Збройних сил України.

Органами ведення Реєстру в районі, районі у містах Києві та Севастополі, місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, районі в місті обласного значення з районним поділом і районні (міські) військові комісаріати.

Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру, наповнення та уточнення бази даних Реєстру відомостями, які надають органи державної влади, які здійснюють контроль за достовірністю облікових даних.

Відповідно до закону, до Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру відомості про військовозобов'язаних (призовників) як персональні дані, службові дані. При цьому відзначається, що згода військовозобов'язаних (призовників) на обробку їх персональних даних для цілей Реєстру не потрібно.