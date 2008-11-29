США — єдина країна, де кількість мільярдерів продовжує зростати

Минулий рік був не найвдалішим для багатьох найбагатших людей планети, за винятком самих багатих американців.

Кількість надбагатих людей впало вперше з часів Великої рецесії. У минулому році кількість мільярдерів у світі впала на 3% до 2,397, згідно «Billionaire Census», опублікованому у вівторок консалтинговою компанією Wealth-X. В 2016 році 283 людини — 10% від загального числа мільярдерів — втратили свій статус мільярдерів, з'явилося 207 нових мільярдерів. У минулому році їх добробут впало майже на 4% до $7,4 трлн після зростання на 5% до $7,7 трлн у попередньому році.

У Китаї число мільярдерів скоротилася на 6% — до 620, добробут китайських мільярдерів знизилося на 0,7% — до $670 млрд. У Німеччині кількість мільярдерів знизилася майже на 1% — до 129, а їх добробут впало на 13% — до $369 млрд. В США в минулому році число мільярдерів зросло на 6% — до 620, добробут збільшилася на 4,6% — до $2,6 млрд.

«Найбільше зростання було відзначено в сфері технологій», — зазначила Майя Імберг з Wealth-X.

Це зайвий раз показує нестійкий характер створення і збереження екстремально високого рівня багатства, зазначила Імберг.

У 2016 році трохи менше трьох чвертей мільярдерів у світі відчули зростання або падіння їх добробуту на 5%. Кожен п'ятий зіткнувся з коливанням більш ніж на 20%. Ці зміни багато в чому залежать від фондових ринків у Європі та Азії, а також високих показників акцій США в минулому році.

У звіті Wealth-X використані показники з бази даних, що містить інформацію про фінансові активи мільярдерів, історії кар'єри, відомих партнерів і філіях, сімейному походження, освіта, хобі, інтереси, нерухомості і ділових відносинах. Їх активи включають в себе як приватні підприємства, так і інвестуються активи.

Wealth-X використовує основний адреса бізнес-підприємства, як визначник місцеположення мільярдера. Також у компанії є ряд цікавих подробиць про те, у якій нації найбільша кількість мільярдерів.

Більшість американських мільярдерів навчалося в Гарвардському університеті, в тому числі виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг і гендиректор Microsoft Білл Гейтс, хоча обидва пішли з вузу до закінчення навчання, щоб заснувати свій бізнес. Половина мільярдерів у сфері високих технологій у світі молодше 50 років, одна третина мільярдерів з Китаю молодше 50 років, 272 — жінки-мільярдери, 2125 — чоловіки, йдеться у звіті.

Надбагаті люди передадуть $3,9 трлн наступному поколінню до 2026 року, згідно звіту, опублікованому в минулому році Wealth-X. Це показує зниження на 5% порівняно з оцінками звіту 2014 року в $4,1 трлн. Однак, можливо, така ситуація склалася на тлі того, що масивна передача багатства серед нових надбагатих людей у світі вже почалася.

Найбільшою проблемою для світу надбагатих була «наступність і питання спадкування» (67%), виявило ще одне дослідження Knight Frank.