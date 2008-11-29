Услуги оперативной полиграфии в Киеве

Несмотря на самые передовые технологии изготовления рекламных продуктов, бумажные POS – материалы остаются по-прежнему актуальными для заказчиков различного объема потребления. Листовки, рекламные плакаты и буклеты, выполненные в ярком, или наоборот, стильном дизайне, на мелованной бумаге отличного качества всегда привлекут внимание потенциальных клиентов или покупателей. Обычные бумажные листовки – маленький, но очень действенный маркетинговый рычаг в торговле.

Как заказать выгодно?

Для продуктивной рекламной кампании, обычно необходимо вести работу в разных целевых направлениях, а значит, нужны различные виды рекламных носителей. Здесь важно, чтобы все они были выполнены в одном стиле и качестве, и, конечно же, в необходимые сроки. В этом случае самым оптимальным решением станет «Первый супермаркет полиграфии» - здесь вам готовы предложить любые виды полиграфии – от небольших наклеек до баннеров, от этикеток до плакатов, календари, ежедневники – все, что может понадобиться для успешного продвижения Вашего продукта или рекламы Вашей компании. Несмотря на то, что печать листовок в Киеве предлагают многие, только здесь есть возможность заказать их на самых выгодных условиях.

Что такое оперативная полиграфия?

Очень удобно, когда процесс изготовления рекламных материалов происходит быстро и качественно, для этого и существуют предприятия, направленные на оперативное производство. PSP предлагает полный цикл услуг от разработки макетов и внесения в него правок по вашему желанию до изготовления уже готового изделия. Благодаря современному печатному оборудованию, нанесение изображения высокого уровня качества, сейчас возможно в сжатые сроки. Кроме того, наличие цифровых технологий, управляемых компьютером, позволяет выполнить даже самый минимальный заказ – не нужно тратить время и бумагу на дополнительную наладку печати. Оперативная полиграфия обеспечивает ускоренную допечатную подготовку и быструю печать, не ущемляя при этом, качество товара. Печатный процесс может осуществляться прямо в присутствии заказчика, что дает возможность сразу же вносить необходимые поправки в дизайн макета. Цифровая печать выгодно отличается также способностью персонификации оттисков – это отлично подойдет для производства скидочных карт, лотерей, нумерованных бланков.

Послепечатная обработка таких заказов: дополнительный дизайн – по желанию заказчика это может быть тиснение, ламинирование и тому подобная отделка, порезка в нужный формат и упаковка, также происходят в ускоренном режиме.

Удобства оперативной полиграфии для клиентов, очевидны: при высокой скорости печати, и не зависимо от количества изделий, мы получаем такие же яркие и полноцветные изображения, как при офсетной печати, возможны высокохудожественные работы по печати фотографий, иллюстраций и тому подобных, сложных изображений, содержащих градационные переходы и полутона. Также стоит обратить внимание на то, что оперативное изготовление возможно на любых видах материалов – бумага, картон, самоклейка, пленка или пластик.

Почему именно «Первый супермаркет полиграфии»?

Эта компания уже зарекомендовала себя на рынке полиграфии, имеет многолетний опыт работы и широкий выбор товаров и услуг. PSP всегда подберет оптимальный вариант изготовления, технологии и материалов для самого сложного или необычного заказа. Здесь удобно заказывать как комплект POS – материалов, так и единичные услуги, внимание уделяется каждому клиенту, существует действующая система скидок и доставка товаров по всей территории Украины.