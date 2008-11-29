Свіжі та актуальні новини України на Цензор

Новини, це інформація та свого роду зброя, якщо ти не обізнаний, значить, не озброєний – не втомлюються нам повторювати розумні люди.

В даний час ЗМІ дуже сильно впливають на світогляд людей. Це зовсім не дивно, адже практично кожна людина прагне бути в курсі останніх подій, оскільки це дає їй можливість бачити цілісну картину того, що відбувається. Проте в даному питанні необхідно дотримувати обережність: на кожну окрему ситуацію існує кілька точок зору, тому в першу чергу краще ознайомлюватися з підтвердженими фактами.

Також варто зауважити, що багато люди черпають інформацію з інтернету. Це пов'язано з тим, що створена велика кількість новинних порталів, доступ до яких є цілодобовим. Сайти публікують самі останні новини, які можуть зацікавити читача. Однак у цій справі є підводні камені: далеко не вся інформація є достовірною. Саме тому варто уважно ставитися до вибору новинного порталу.

В даний час великою популярністю користується сайт «Цензор». Ні для кого не секрет, що 24канал є достовірним джерелом інформації, а офіційний сайт — гідна альтернатива.

На Цензорі публікується нова звістка кожні п'ять хвилин. Читач може вибирати по заголовкам ту інформацію, яка його цікавить. Також рекомендується переглядати стрічку кілька разів в день — таким чином можна першим дізнатися про важливу подію.

Абсолютно ясно, що тільки перевірена інформація здатна принести користь читачеві. Даний новинний портал відрізняється тим, що всі факти, що подаються користувачу, проходять підтвердження до публікації. Ні для кого не секрет, що багато інших сайтів займаються копіпастом, а значить не несуть ніякої відповідальності за опубліковану інформацію. Більш того, новина, "кочівна" з одного сайту на інший, часто зазнає поступових змін, яке вносять копірайтери, виходячи з свого власного тлумачення інформації. В результаті ми доволі часто ми зіткаємося з викривленою інформацією.

Часто буває так, що зайнята людина пропускає новини за декілька днів. Однак у такій ситуації не варто засмучуватися, адже на сайті «Цензор» всі новини України можна подивитися абсолютно в будь-який час.

Одна з головних сильних сторін сайту - актуальність. На ньому завжди публікуються лише свіжі події в Україні. Це дозволяє залишатися в курсі важливих подій, що відбуваються, стежити за темами, які становлять особистий життєвий і сіспільний інтерес.

Інша відмітна риса порталу - висока відповідальність редакторів і професіоналізм співробітників. Для публікації відбираються тільки по-справжньому важливі новини, які мають суттєве значення в одній або декількох сферах життя і стосуються багатьох людей. Журналісти сайту сумлінно готують інформацію до публікації, стежачи за справжністю фактів і красою текстів.

Сайт абсолютно незалежний. Він не керується якою-небудь державною або урядовою структурою, не належить жодної компанії, не відстоює інтереси жодної організації та політичної партії. Думки, опубліковані тут - цілком і повністю належать авторам матеріалів і відповідають тільки редакторській позиції. При цьому політика керівництва сайту полягає в прагненні до об'єктивності та достовірного висвітлення подій.

Неозброєним оком видно, що все що стосується частини інтерфейсу користувача виконано на найвищому рівні. Самі переконайтеся, що читати новини на цьому сайті одне задоволення. Колірне оформлення теж добре продумано, очі читача абсолютно не напружуються навіть при тривалому читанні. Така особливість дуже важлива для новинних сайтів, оскільки люди, які сюди заходять, як правило, залишаються надовго.

Як сучасний сайт, «Цензор» надає можливість слідкувати за оновленням новин за допомогою додатків. Тобто, здійснивши підписку, а для цього необхідно лише встановити плагін у ваш улюблений браузер, ви зможете своєчасно отримувати новини. Крім цього підписатися на новини можна і в соціальних мережах, фахівці ведуть сторінки і постійно оновлюють їх на всіх популярних ресурсах. Це не може не радувати, багатьом людям набагато цікавіше і зручніше читати новини на особистій сторінці.

Підводячи підсумки, хочеться сказати, що правильний вибір новинного порталу дозволяє йти в ногу з часом. Перевагами «Цензор» встигли скористатися вже багато людей, яких цікавлять події, що відбуваються в Україні. І запам'ятайте істину: «обізнаний – значить озброєний».