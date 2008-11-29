3 фестиваля тату в Украине, которые нельзя пропустить, по мнению tattookiev.com.ua

Любители татуировок часто устраивают масштабные фестивали, на которых можно познакомиться с единомышленниками, узнать новые тенденции в искусстве, обсудить свои идеи с мастерами. Такие мероприятия проходят не только за границей, но и во многих странах СНГ. Какие же фестивали тату, по мнению мастеров сайта tattookiev.com.ua, впечатлют любителей татуировок, проживающих в Украине.

Kharkiv Tattoo Fest

Мероприятие пройдет в Харькове 25 и 26 марта и соберет в одном месте всех ведущих мастеров этого художественного искусства. Помимо общения со специалистами своего дела, посетители фестиваля смогут сделать "наколку", а также проследить за результатами конкурса художественной татуировки. Мастера будут соревноваться друг с другом за ценные призы, а их навыки оценит профессиональное жюри.

Предусмотрена на фестивале и концертная программа: на одной сцене выступят десятки групп из Украины. Так, сеты отыграют FATSHOW Dogsб Sheldon Cooper и многие другие. Цена билета стартует от 500 гривен.

Tattoo Collection 2017

Фестиваль Tattoo Collection 2017, который с 19 по 21 мая 2017 года, будет интересен в первую очередь профессионалам своего дела. Здесь пройдут творческие перфомансы, конференции и разнообразные мастер-классы. Так, например, в первый день состоится мастер-класс по Японскому мастерству шибари, которое с каждым годом набирает популярность. Для гостей мероприятия выступят многочисленные музыкальные коллективы, в том числе Black Maloka, O. Torvald, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Одна из главных особенностей фестиваля — доступные билеты, цена на которые варьируется в пределах 130-280 гривен.

Tattoo FEST во Львове

Трехдневный фестиваль, организованный студией художественной татуировки LINK пройдет в 8-й раз во Львове с 29 сентября по 1 октября 2017 года. Как было опубликовано в группе https://vk.com/kievtattoo, билет на 3 дня обойдется посетителям в 280 гривен, но можно посетить лишь избранные мероприятия.

Фестиваль поможет сотням мастеров проявить свои способности в насыщенной конкурсной программе. Конкурсы в номинациях «Большая татуировка», «Малая татуировка», «Реализм», «Портрет» и многие другие помогут не только понаблюдать за творческими экспериментами соперников, но и лучше развить собственные таланты.

В Украине проводится немало фестивалей, и некоторые мероприятия 2017 года уже прошли. Однако впереди любителей татуировок ожидает еще немало ярких и интересных дней в компании единомышленников.