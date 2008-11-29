В Україні податковий борг перевалив за $2 млрд

Рахункова палата підтвердила збільшення заборгованості в 4 рази.

В Україні борг з податків, зборів і платежів до державного бюджету країни за період з 2014 по 2016 роки збільшився в 3,8 рази і склав близько 59 млрд гривень, або близько $2,2 млрд), - повідомила прес-служба Рахункової палати.

«Заходи, які проводили фіскальні органи з метою упередження зростання податкового боргу та безпосередньо його стягнення з платників податків, не тільки не призвели до зниження темпів його зростання або його скорочення, а борг з податків, зборів і платежів до державного бюджету протягом 2014-2016 рр. виріс в 3,8 рази і за станом на 1 січня 2017 року досяг майже 59 млрд грн», - сказано в аналітичному звіті відомства.

Як зазначають у Рахунковій палаті, основна частина податкового боргу в держбюджет сформована за рахунок податку на додану вартість (ПДВ), податку на прибуток підприємств та рентних платежів, питома вага яких в загальному обсязі податкового боргу в середньому досяг 88%.