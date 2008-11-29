Правильний вибір шкільної парти - запорука здоров'я учнів

У кожного учня в школі є своє робоче місце – шкільна парта, за якою доводиться сидіти велику частину часу, і дуже важливо, щоб вона була зручною. Правильно влаштована парта створює найбільш зручні умови для роботи на уроках письма, літератури, малювання і т. д. - всі уроки пов'язані з великими розумовими і фізичними навантаженнями. Заняття за партою викликає напруження м'язів спини, шиї, живота, верхніх і нижніх кінцівок. Тому дуже важливо, щоб парти для учнів були зручні і безпечні. Я давно став помічати, що за партами, які знаходяться в нашому класі, мені зручно сидіти тільки до 3 уроку, потім хочеться нахилитися ліворуч або лягти. Мені захотілося дослідити, а якою повинна бути шкільна парта?

Перша парта з'явилася в 60-х роках XIX століття. Саме в цей час медики з'ясували, що довге сидіння учня на лаві згубно позначається на його здоров'ї: викривляється хребет, псується зір, з'являється розлад дихання і кровообігу.

Перша спроба хоч якось вирішити проблему правильної посадки школяра в класі увінчалася успіхом приблизно на початку другої половини XIX століття. Ці парти проіснували без змін до другої половини ХХ століття.

Дуже важливо мати правильно організоване робоче місце. В нашій школі у всіх кабінетах початкових класів парти всі однакові. Три місяці тому в сусідньому кабінеті для учнів 1го класу були встановлені нові парти, які дуже відрізняються від парт нашого кабінету, де навчаються учні 3го класу.

Як відомо, учні початкової школи (особливо перших класів) відчувають під час занять велику статичне навантаження, так як протягом тривалого часу, а іноді і всього уроку їм доводиться сидіти щодо нерухомо. Якщо при сидінні учні приймають неправильну позу, то навантаження стає ще більшим, що призводить до ряду небажаних наслідків (підвищена стомлюваність, порушення зору, неправильна постава). Неправильна поза при сидінні може бути обумовлена, зокрема, використанням невідповідних (за розмірами, по конструкції) шкільних меблів.

У зв'язку з організацією шкіл з подовженим днем і широким впровадженням самообслуговування потрібно купити парти, які можливо мають більшу портативність і мобільність, що дозволяє швидко і легко трансформувати навчальні приміщення.

У ряді шкіл-новобудов замість парт використовуються столи і стільці не тільки для обладнання навчальних приміщень старших класів, але і в якості основних шкільних меблів в початкових класах. У той же час питання про доцільність заміни парт на столи та стільці в початковій школі поки залишається відкритим.

Відсутність жорсткого зв'язку між столом і стільцем дозволяє учням самим довільно змінювати дистанцію сидіння. Зміна дистанції сидіння до нульової і позитивної призводить до того, що при письмі учні приймають неправильну позу і не можуть використовувати спинку в якості додаткової опори. Це збільшує і без того велике статичне навантаження, при тривалому сидінні.

Зміна дистанції від негативної до позитивної викликає різкі зміни пози: переміщується центр ваги, збільшується м'язове зусилля, необхідне для підтримки корпусу в правильному положенні, яке дозволяє учню працювати без особливої напруги як протягом 45-хвилинного уроку, так і всього дня. Крім того, зміна дистанції може призводити до прийняття похиленої пози. Тривале ж сидіння в похилій позі збільшує статичне навантаження, викликає застійні явища в суглобах і м'язах, що призводить до здавлювання внутрішніх органів. Учні змушені використовувати в якості додаткової опори кришку столу.

Здавлювання органів черевної порожнини створює передумови до уповільнення венозного кровотоку, веде до зменшення соковиділення і слабке просування харчових мас у шлунково-кишковому тракті.

У людини в позі сидячи при різкому нахилі вперед зменшується екскурсія грудної клітини, що знижує легеневу вентиляцію.

За даними у багатьох учнів, які спираються під час занять грудною кліткою про край столу, знижується хвилинний об'єм легеневої вентиляції (до 75% в порівнянні з рівнем легеневої вентиляції в положенні стоячи) та рівень оксигенації крові.

У наявній літературі відсутні дослідження, спрямовані на вивчення впливу занять за столами і стільцями на працездатність, стан кістково-м'язової системи і зір учнів початкової школи. Тому питання про допустимість використання столів і стільців вимагає спеціального дослідження.

Важливо також з'ясувати, чи є заняття за столами і стільцями (при інших рівних умовах) більш нудними для учнів початкової школи, ніж заняття за партою.

Варто також звертати увагу на можливість отримання травми дитиною при використанні шкільних меблів не за прямим призначенням (не саме рідкісне явище, навіть серед дорослих). Згадайте, як часто, ви або ваша дитина вставали ногами на стілець. Формально, стілець для цього не призначений і виробник не може нести відповідальності за отриману в результаті падіння травму. Шкільні меблі повинна мати високу міцність. Для цього металокаркаси шкільних меблів виготовляють зі сталевої труби з квадратним профілем, що міцніше, ніж більш модний круглий профіль.

Тому, вибираючи шкільні меблі на promin-osvita.com.ua, потрібно не забувати про те, що саме якісна, грамотно підібрана шкільна мебель є запорукою здоров'я наших дітей. А якщо при її виборі дотримуватися ті нехитрі правила, то у батьків і у дітей не буде проблем з навчальним процесом, він буде абсолютно безпечний для здоров'я учнів, а ефективність навчання буде все вище.