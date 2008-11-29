Українці зможуть їздити в Туреччину без закордонного паспорта

Угоду щодо спрощення візового режиму між Туреччиною та Україною підпишуть у ході візиту прем'єр-міністра України в Анкару, повідомив глава турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу на зустрічі з мером міста Анталья Мендерсом Тюрелом.

За його словами, українці зможуть їздити в Туреччину на основі загальногромадянських паспортів.

«Це дуже важливий документ, враховуючи той факт, що закордонні паспорти є на руках лише 30 відсотків мешканців України. Нова угода дозволить залучити на курорти Туреччини більшу кількість туристів з різних регіонів України»,- зазначив міністр.

Чавушоглу висловив переконаність у тому, що у 2017 році в секторі туризму Туреччини спостерігається пожвавлення, а кількість туристів збільшиться.