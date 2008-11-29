НАСА: виявлено 7 екзопланет, з них 3 в зоні

Оголошена з такою помпою прес-конференція НАСА хоча і не розповіла про зелених чоловічків, але все одно була захоплюючою. Космічний телескоп Спітцер знайшов щось досі небачене — систему із семи планет на орбітах навколо однієї зірки, відомої як TRAPPIST-1. З цих семи планет три знаходяться в так званій зоні, тобто на такій відстані від своєї зірки, щоб там могла бути рідка вода. І як вишенька на торті — ця зірка розташована в 40 світлових роках від нас у сузір'ї Водолія, тобто за космічними мірками практично по сусідству. Про це повідомляють NASA і Nature.

Більш того, рідка вода може бути на всіх семи планетах, при відповідних умовах. А рідка вода, згідно сучасним уявленням — основа життя.

Отже, що на цей момент відомо про знайдені планети. Дані від Спітцера дозволили оцінити розміри і масу шести з семи космічних об'єктів, а значить, і їх щільність. Судячи за наявними результатами, всі вони кам'янисті. Чи є на якій-небудь з них вода і якщо так, то чи є рідка вода на поверхні, можна буде судити тільки за майбутнім спостереженнями. Масу найбільшою ще належить визначити, але вчені припускають, що це льодовитий світ, схожий, так би мовити, на сніжок.

Тепер перейдемо до зірки — TRAPPIST-1. Вона відноситься до ультра-холодних карликів, причому навіть на найближчих до неї планетах вода може залишатися в рідкому стані. Власне, всі планети і там дуже близькі до зірки, за мірками Сонячної системи — всі орбіти пролягають на відстані меншій, ніж орбіта Меркурія від Сонця, і, до речі, дуже близько одна до одної. Щоб можна було оцінити, наскільки близько, уявіть, що ви зважаєте на іншій планеті особливості ландшафту, скажімо, гори, чи хмарний покрив.

Далі, можливо, що планети можуть бути завжди повернені до зірки однією стороною, тобто на одній стороні завжди день, на іншій — завжди ніч. Це, в свою чергу, може означати, що погода там залишає бажати кращого, тобто постійні вітри з денного боку на нічний і значні перепади температур.

Про відкриття перших планет було оголошено ще в травні 2016 року. І хоча у відкритті брали участь декілька астрономічних інструментів, саме Спітцер, будучи інфрачервоним телескопом, найкращим чином підходив для спостережень за зіркою, тому що вона найяскравіша як раз в інфрачервоному діапазоні. Крім того, цей телескоп розташований дуже вдало, щоб спостерігати так звані транзити — проходження небесних тіл на тлі інших, наприклад, планети на тлі своєї зірки. Осінь 2016 року Спітцер спостерігав за TRAPPIST-1 протягом 500 годин майже безупинно.

Тоді ж, у травні минулого року, до спостережень за системою підключився Hubble, і не виявив на чотирьох планетах, у тому числі трьох з жилої зони, «пишної», насиченої воднем атмосфери, яка спостерігається на Нептуні. Це ще один аргумент на користь «кам'янистої» природи цих планет. А коли в 2018 році почне працювати Космічний телескоп Джеймса Вебба — має значно більшу чутливість, можна буде зрозуміти, з чого складається атмосфера цих планет, скільки там води, метану, кисню, озону і т. д. Враховуючи, що цей телескоп вміє оцінювати температуру на поверхні і тиск, в недалекому майбутньому ми зможемо оцінити теоретичну заселеність цих планет.