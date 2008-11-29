ДНР оголосила про переведення українських підприємств і банків під своє управління

Глава самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко оголосив про створення штабу, який буде контролювати процес перекладу українських підприємств і банків під зовнішнє управління, повідомляють підконтрольні сепаратистам ЗМІ.

"Я видав указ про створення штабу, який буде регулювати права трудящих", - сказав Захарченко.

Захарченко зазначив, що необхідно знову запустити роботу на підприємствах, які були зупинені через блокади.

"Це ціла процедура, ми повинні забезпечити заробітні плати. Всі ці процеси і сам перехід під зовнішнє управління буде контролюватися цим штабом", - пояснив Захарченко.

Раніше 27 лютого Захарченко спільно з главою самопроголошеної ЛНР Ігорем Плотницьким оголосив про намір запровадити з 1 березня на приналежних Україні підприємствах зовнішнє управління. Лідери невизнаних республік Донбасу пригрозили взяти таку міру в тому випадку, якщо не буде знята торгова блокада регіону.

У свою чергу, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука, відповідаючи на ультиматум самопроголошених ДНР і ЛНР, висловив думку, що республіки не підуть на націоналізацію підприємств.

"Це спроба нас полякати. Мова йде про системоутворюючі підприємства, які задіяні у вертикально-інтегрованих компаніях і є і як окрема ланка, і в ланцюжку виробничого циклу", - сказав Тука.