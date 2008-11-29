Моті – смертельно небезпечний десерт японської кухні

Те, що японська кухня може являти собою певну небезпеку для життя людини, добре відомо. Проте зазвичай люди думають, що небезпечна японська дієта – це вживання в їжу сирої риби, в якій може бути безліч паразитів і токсинів, або закуска, приготовлена з отруйної риби фугу.

Все це, звичайно, небезпечно. Але як не дивно, не ці страви являють собою найбільший в японській кухні ризик для життя людини. Набагато небезпечніше риби фугу страва «моті» («мочі»,«mochi»). За даними статистики медиків Японії, від фуру в рік помирає не більше двадцяти чоловік, від моті – близько чотирьох тисяч.

В японській кухні моті – це такий же традиційний новорічний десерт, як у Німеччині різдвяний пиріг або розмальовані імбирні пряники в Англії. Вважається, що в процесі поїдання десерту моті людина прилучається до божественної благодаті і очищається від негативної енергії і думок. Це дуже гарний процес, як і багато японські ритуали, якими захоплюється весь світ.

Особливо багато смертей припадає на новорічні свята, для яких страва моті є традиційною. Щороку після новорічних свят лікарі Японії повідомляють про померлих від моті і про тих, кого дивом вдалося врятувати. Особливо велику небезпеку моті підставляють для літніх людей і дітей. Втім, гине від них і молодь.

Що ж за страх і жах такий це саме моті?

На перший погляд в моті немає нічого страшного. У ньому немає отрут, немає небезпечних паразитів. Моті – це всього-навсього рис. Але рис незвичайний, а дуже клейкий, з якого роблять коржики і кекси – моті. Нічого небезпечного, і рецепт приготування розміщений тут grandkulinar.ru не складний. Ось тільки рис у моті занадто клейкий.

Для приготування цього десерту беруть рис і ретельно мелють його в борошно. Правда, рис потрібно брати не будь-якої, а тільки з певного сорту. Це японський рис сорту мотигомэ, який має ряд певних властивостей для приготування такого десерту. Якщо його довго перемелювати, борошно набуває в результаті дуже цікавий специфічний смак солодощів. Сам процес перетворення рису в борошно для японського десерту моті називається мотицуки.

Якщо моті не дуже добре прожувати або відкусити занадто великий шматок, його не вдасться проковтнути. Моті перекриває дихальні шляхи, і людина гине від задухи.

Ризик померти від моті досить високий. Напередодні свят лікарі Японії навіть поширюють серед населення спеціальні пам'ятки, в яких вказано, як треба їсти моті, щоб це було безпечно.