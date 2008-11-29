Зростає світова торгівля зброєю

За період з 2012 по 2016 рік обсяг ринку озброєнь збільшився на 8,4% в порівнянні з попереднім п'ятирічним періодом. Про це йдеться в результатах дослідження стокгольмського Інституту вивчення проблем миру (SIPRI).

За словами аналітиків, в цілому продажу зброї досягли найбільших масштабів з часу закінчення холодної війни. Найбільші експортери зброї в світі – це США, Росія, Китай, Франція і Німеччина. Разом ці п'ять держав відповідають за 74% міжнародних поставок зброї. Серед головних покупців – країни Азії та Океанії, а також в країни Близького і Середнього Сходу. При цьому найбільшими імпортерами зброї в світі вважаються Індія і Саудівська Аравія.

Згідно з офіційним звітом світовим лідером у торгівлі зброєю, як і раніше залишаються США з ринковою часткою 33%. Тільки за 2012-2016 роки обсяг продаваного США зброї збільшився на 21%. Майже половина американського зброї йде покупцям на Близький і Середній Схід.

"США експортують озброєння як мінімум в 100 країн, що значно більше, ніж у будь-яких інших країн-постачальників", – відзначають в SIPRI. Друге місце в рейтингу найбільш збройних країн займає Росія. Її ринкова частка складає 23%.

Збільшивши обсяги продажів зброї на 74%, Китай довів свою частку на глобальному ринку озброєнь до 6,2% і посідає третє місце в рейтингу найбільших експортерів. У Франції – 6%, у ФРН – 5,6%.