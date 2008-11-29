Німеччина депортує рекордна кількість мігрантів

Рекордна кількість мігрантів буде депортовано Німеччиною в 2017 році, повідомив Петер Альтмайер – керівник адміністрації канцлера Ангели Меркель.

В інтерв'ю виданню Bild am Sonntag він сказав, що з 700 тис. запитів на надання притулку, поданих в 2016 році, близько 300 тис. не були задоволені.

В 2016 році, зазначив чиновник, Німеччина депортувала близько 80 тис. мігрантів.

Спостерігачі відзначають, що це рішення було прийнято для того, щоб залучити голоси виборців на виборах канцлера у вересні, оскільки політика А. Меркель щодо мігрантів не користується популярністю у населення.