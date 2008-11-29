Як правильно вибрати безкаркасне крісло

Крісло мішок – це найпопулярніша різновид безкаркасних меблів. Більшість покупців, керуючись лише одними емоціями, вибирають крісло за кольором або розміром, абсолютно нехтуючи іншими більш важливими факторами, а це велика помилка!

Щоб правильно вибрати та купить кресло мешок в Минске необхідно звернути увагу на такі нюанси.

1) Наявність внутрішнього чохла. Через деякий час тканинний чохол для крісла мішка забрудниться і вам доведеться почистити його чи замінити. Це можна зробити при наявності внутрішнього чохла, оскільки якщо внутрішнього чохла не буде, пересипаючи наповнювач в поліетиленовий пакет, ви розсипете його по всій квартирі.

Якщо крісло виготовлено з шкірозамінника, то у внутрішньому чохлі немає такої гострої необхідності. Крісло з шкірозамінника можна просто протерти вологою губкою.

2) Довга блискавка. Якщо блискавка буде дуже короткою то при спробі вийняти внутрішній чохол можна пошкодити її, і сам чохол. Тому довжина блискавки як мінімум повинна відповідати діаметру крісла.

3) Наповнювач. Наповнювач для крісла мішка повинен мати певну густину, оскільки якщо гранули пінополістиролу будуть низької щільності, вони швидко дадуть усадку і крісло втратить форму. Рекомендована густина наповнювача не менше 25 кг/м3. Для вирішення проблеми швидкої усадки наповнювача багато виробників додають до кульок пінополістиролу синтепух. Силіконізоване пустотіле волокно, вспушене і скручене у кульки - пружне, незминаєме, гіпоалергенне. Крім вирішення проблеми швидкої усадки пінополістиролу синтепух робить крісло м'якше, тому сидіти в такому кріслі, набагато комфортніше. Як ви, напевно, вже й самі здогадалися, крісло з синтепухом буде коштувати дорожче.

4) Розміри. Вибираючи розмір крісла, слід враховувати свій зріст, вагу і розміри кімнати. Якщо кімната велика, простора то краще брати на розмір більше, якщо кімната маленька – на розмір менше (головне не придбати занадто маленьке крісло).

- для людей ростом до 150 см підійдуть крісла 70 – 80 см.

- зростом від 150 см до 170 см - діаметром 80 - 90 см.

- зростом більше 170 см діаметром більше 90 см.

Думаю, ви самі розумієте, кому комфортніше сидіти на кріслі

5) Всепогодность. Наповнювач майже не вбирає вологу і дуже швидко висихає. Отже, чи можна використовувати ваше крісло на вулиці чи ні, залежить тільки від тканини зовнішнього чохла. Для використання на природі, дачі, риболовлі і т. д. відмінно підійдуть крісла, виготовлені з тканини Oxford. Ця тканина відрізняється високою міцністю, майже не вбирає вологу, і найголовніше легко чиститься.

6) Сервіс. Не забудьте дізнатися, де можна купити наповнювач для крісла. Так як через рік-півтора наповнювач може дати усадку. При покупці в інтернет магазині, дізнайтеся, в якій упаковці прийде крісло.

7) Приємні дрібниці. Набагато зручніше буде переносити крісло по квартирі або при транспортуванні, якщо на ньому буде спеціальна ручка. Люверси для випуску повітря просто необхідні, якщо крісло виготовлено з щільних тканин, наприклад: Oxford, тому що без люверсів повітря з крісла буде виходити довго і крісло прийме некомфортну для Вас форму. Для крісел з меблевої тканини, наприклад: кордрой, люверси не потрібні.